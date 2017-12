¿Somos los bibliotecarios maestros? Investigación sobre la percepción de las habilidades docentes de los bibliotecarios universitarios

Wheeler, E. and P. McKinney “Are librarians teachers? Investigating academic librarians’ perceptions of their own teaching skills.” Journal of Information Literacy vol. 9, n. 2 (2015). pp. 111.

Texto completo

La labor del bibliotecario en el sector de la educación incluye cada vez más responsabilidades y habilidades socentes, por lo tanto, los bibliotecarios tienen que saber más acerca de la teoría de la enseñanza y sus técnicas con el fin de proporcionar información de alta calidad en las sesiones de Alfabetización Informacional (IL). Hasta ahora se ha investigado poco sobre cómo los bibliotecarios conciben su labor como docentes y sobre sus habilidades como maestros. Esta investigación, llevada a cabo inicialmente para una tesis en la Escuela de Información de la Universidad de Sheffield, investiga la variación en las concepciones de sus propias habilidades de enseñanza entre los bibliotecarios universitarios que enseñan habilidades informativas en la enseñanza superior. Para ello se investigó si los participantes se describen a sí mismos como maestros, si están influenciados por la enseñanza de las teorías (y cuáles), y si en realidad están enseñando o formando.

Se utilizó un enfoque fenomenográfico. En el que se seleccionó una muestra de seis bibliotecarios que enseñaban ALFIN en instituciones de educación superior en el norte de Inglaterra, previamente seleccionados para asegurar la máxima variación entre los participantes y las concepciones resultantes. Para ello se llevaron a cabo seis entrevistas utilizando técnicas fenomenográficas para animar a los participantes a hablar sobre sus concepciones, posteriormente las entrevistas fueron transcritas y analizadas.

Los datos dieron lugar a cuatro categorías de descripción, cada una de las cuales describe la concepción que los bibliotecarios tienen de sí mismos y de su labor docente: profesor-bibliotecario; apoyo al aprendizaje; bibliotecario que enseña; y formador. La variación entre las categorías se determina por concepciones que tienen de sí mismos, su enseñanza, ALFIN, y la de otros docentes recogidas a través de las opiniones de los entrevistados.

Los resultados sugieren que un mayor apoyo y capacitación para los bibliotecarios y estudiantes de Documentación e Información (LIS) sería muy beneficioso para el futuro de la profesión, se recomienda tener en cuenta estas concepciones y entender con mayor detalle la experiencia de formación y las necesidades de los bibliotecarios que enseñan.