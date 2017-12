Comunicación comercial en la era digital: ¿información o desinformación?

Siegert, G., B. Rimscha, et al. [e-Book] Commercial Communication in the Digital Age : Information or Disinformation? Berlin, De Gruyter Mouton, 2017.

En la era digital actual, la publicidad online y móvil cobran cada vez más importancia, con la publicidad ya no ligada a la industria de los medios tradicionales. Aunque la industria publicitaria todavía tiene un acceso más amplio a las diferentes medidas y canales, los usuarios y consumidores tienen hoy más posibilidades de publicar, informarse o comunicarse – para “co-crear” – y llegar a una audiencia más grande. Existe una buena posibilidad de que los usuarios y consumidores estén mejor informados que nunca antes sobre los objetivos y trucos persuasivos de la industria publicitaria. Al mismo tiempo, los anunciantes pueden informar sobre productos y servicios sin las limitaciones de tiempo y lugar a las que se enfrentan los medios de comunicación tradicionales. Pero ¿habrá realmente un momento en que los anunciantes y los consumidores tengan el mismo poder, o el seguimiento de los usuarios en línea y fuera de línea conduce a una situación en la que los anunciantes tienen más información sobre los consumidores que nunca antes? En el volumen se examinan estas preguntas y cuestiones conexas.