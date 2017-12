Evaluación de la experiencia de uso libros electrónicos en bibliotecas universitarias

Zhang, T., X. Niu, et al. “Assessing the User Experience of E-Books in Academic Libraries ” College & Research Libraries vol. 78, n. 5 (2017). URL.: http://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16713

El artículo recoge los resultados de una evaluación de la experiencia de usuario de libros electrónicos a partir de datos de uso y pruebas de usuario. Los datos de uso mostraron que la mayoría de las sesiones de lectura fueron breves y se centraron en ciertas páginas, sugiriendo que los usuarios utilizan principalmente libros electrónicos para encontrar información específica. Las pruebas de usuario revelaron que los participantes tendían a utilizar la búsqueda por palabras clave predeterminada y a examinar los resultados de la búsqueda. Los niveles de experiencia con los libros electrónicos y las características de las plataformas de libros electrónicos influyeron en la búsqueda de información de los usuarios en los libros electrónicos. Los resultados de la evaluación tienen implicaciones significativas en el diseño de las características del libro electrónico para apoyar las estrategias de lectura de los usuarios y ayudar a las bibliotecas a crear una experiencia de usuario consistente.