BatGirl: el secreto de la bibliotecaria

Batgirl: Año uno

Los amantes de las novelas gráficas y los cómics son amantes de los libros, por lo que no sorprende que las bibliotecas y los bibliotecarios sean retratados con bastante frecuencia en todo tipo de obras gráficas. Batgirl: Year One es una mini-serie de nueve cómics publicados por DC Comics de febrero a octubre de 2003 Escrita por Scott Beatty y Chuck Dixon, con dibujos de Marcos Martin y Álvaro López, la mini-serie muestra cómo la moderna Barbara Gordon se convirtió en la primera Batgirl. Sirvió como una continuación de Robin: Year One, las dos mini-series fueron recopiladas como una edición en rústica comercial en 2013.

Barbara se especializó en “Ciencias de la Computación y Recuperación de Datos”, tiene amigos hackers, muestra interés en los gadgets y computadoras, y tiene un trabajo a tiempo parcial como bibliotecaria. El FBI dice que es demasiado baja para ser agente de campo. Pero Barbara Gordon está decidida a encontrar un lugar entre los luchadores contra el crimen y trascender su existencia como “Bibliotecaria mal pagada y potencial morosa de los préstamos estudiantiles”