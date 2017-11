Americus: Neil Barton contra la censura en la biblioteca

Neil Barton es el típico adolescente promedio que está a punto de empezar la escuela secundaria… es un poco tímido, no está muy seguro de cómo relacionarse con las chicas, y todavía está tratando de averiguar quién es. Pero está seguro de una cosa,”The Chronicles of Apathea Ravenchilde” (Las crónicas de Apathea Ravenchilde) es su serie de libros favorita y no puede esperar para leer el último volumen. Sólo hay un problema… ¡la madre de su mejor amigo piensa que está promoviendo la brujería y quiere que sea prohibida en la biblioteca! Así que además de tratar de hacer nuevos amigos, navegar en la escuela secundaria, ahora tiene que dar un paso adelante y ayudar a asegurarse de que Apathea se guarde para que todos puedan leerla.

