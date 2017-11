“Casi la mitad” de los trabajos de investigación recientes están en acceso abierto

‘Almost half’ of recent research papers now open access: By Holly Else THE World University Rankings August 15, 2017

Texto completo

Casi la mitad de todos los artículos de revistas publicados recientemente están disponibles gratuitamente en línea, y además estos artículos reciben un 18% más de citas de los que reciben aquellos que están solamente accesibles mediante suscripción, por lo que sugiere que ante la presión que supone el incremento de los precios de suscripción, las instituciones puedan estar llegando a un punto de inflexión en el que se planteen la posibilidad -antes impensable- de cancelar algunas de sus suscripciones a revistas de pago.

Según el estudio “The State of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles” los artículos publicados en los últimos 20 años son cada vez más accesibles, en el año 2015, el año más reciente analizado, el 45% de los artículos estaban en libre acceso. Además en el momento actual hay 19 millones de artículos de revistas en acceso abierto, y estas publicaciones reciben un 18 por ciento más de citas que el promedio mundial. A partir de estos datos el estudio sugiere que el alcance de la literatura de libre acceso podría hacer que las bibliotecas empiecen a cancelar algunos paquetes de suscripción.

Para llevar a cabo esta investigación dirigido por Heather Piwowar, cofundadora de Impactstory, una organización sin fines de lucro que trabaja para hacer más accesible la investigación académica, el equipo analizó 300.000 artículos seleccionados al azar de tres muestras separadas.

Otros datos que aporta el informe es que los investigadores que trabajan en Biomedicina y Matemáticas publican más artículos en acceso, mientras que los que trabajan en Química, Ingeniería y Tecnología publican menos en abierto.

Los primeros 100.000 documentos de la muestra procedían de un corpus de 66 millones artículos de revistas con identificadores digitales de objetos (DOI) emitidos por la agencia Crossref. En el estudio se midió cuántos de estos documentos eran de libre acceso utilizando una herramienta que localiza cualquier versión disponible en abierto de los artículos de revistas de suscripción. Los resultados del estudio sugieren que hay 18.6 millones de artículos con identificador DOIs actualmente disponibles en acceso abierto en Crossref .

En cuanto al tipo de documento, el tipo más común de acceso abierto es el de la categoría que ellos llaman “acceso abierto bronce”, se refiere a artículos que son de libres lectura en las páginas de los editores, sin una licencia abierta explícita; así el 18 por ciento de los trabajos de 2015 dentro de la muestra estudiada estaban disponibles como “acceso abierto bronce”. Los artículo en acceso abierto de la ruta verde -artículos publicados en una revista de pago con una copia enacceso abierto depositada en un repositoiro, generalmente después de un período de embargo constituyó el 6% de los documentos, con un 1% de estos documentos procedentes de la ruta dorada de acceso abierto, es decir artículo disponibles de forma inmediata y gratuita en una revista nacida en abierto.

El segundo grupo era una muestra de 100.000 documentos de una lista de artículos a los que los investigadores accedieron en el transcurso de una semana en 2017 a partir de una base de datos de PDFs cargados por los autores. El 47% de estos documentos estaba disponible libremente, lo que, ellos explican debido a que eran más recientes.

La tercera muestra, también de 100.000 documentos, representaba a documentos obtenidos de la Web of Science, en el que los autores analizaron cómo el acceso abierto variaba según el tema y cómo afectaba el acceso a las citas. Así más de la mitad de las publicaciones de la muestra que procedían del área de la Biomedicina y Matemáticas estaban disponibles gratuitamente, mientras que en disciplinas como la Química, Ingeniería y Tecnología más del 80% de los documentos están sólamente disponibles mediante suscripción.

El estudio concluye diciendo que cada vez más, las bibliotecas se encuentran bajo presión para poder satisfacer el incremento de los precios de los paquetes de suscripción, y el resultado, antes impensable de cancelar paquetes de suscripción se está convirtiendo en una opción cada vez más realista.