Traer a casa la alfabetización: Una evaluación del programa “Todo niño está listo para leer”.

Neuman, S. B., N. Moland, et al. (2017). [e-Book] Bringing Literacy Home: An Evaluation of the Every Child Ready. New York, ALSE, 2017.

Las bibliotecas están emergiendo como centros comunitarios que promueven el compromiso familiar, sirviendo así a una importante misión de fomentar la preparación escolar para los niños en muchas comunidades. Las bibliotecas juegan un papel particularmente vital como intermediarios, ayudando a conectar a los padres con servicios y recursos, así como un espacio para que padres e hijos trabajen en las habilidades de lectura y escritura.

Las bibliotecas están adoptando un enfoque proactivo para involucrar a los padres y cuidadores en el apoyo al desarrollo de la alfabetización temprana de sus hijos, y el programa Every Child Ready to Read® @ your library® (ECRR) es una herramienta excelente para asegurar el éxito de las bibliotecas. ECRR se basa en dos conceptos básicos: la lectura comienza en el momento del nacimiento, y los padres son los primeros y mejores maestros de los niños. Actualmente, más de 6.000 bibliotecas utilizan el modelo ECRR. Aunque aparentemente simple, la iniciativa de la ECRR representa un giro radical en la forma en que muchas bibliotecas se acercan a los servicios infantiles. Anteriormente, los bibliotecarios centraban su atención principalmente en los niños, no en la educación de los padres. Hoy en día, los bibliotecarios ven que pueden tener un mayor impacto en la alfabetización temprana al enfocarse en los adultos primarios en la vida de un niño: los padres y cuidadores

En 2013, la Public Library Association (PLA) y la Association for Library Service to Children (ALSC) recibieron una subvención del Institute of Museum and Library Services (Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas) para llevar a cabo un estudio nacional sobre el efecto de la programación bibliotecaria en el comportamiento y compromiso de los padres utilizando el modelo ECRR. De 2013 a 2016, el equipo de investigación -compuesto por Neuman, Naomi Moland y Donna Celano- observó y evaluó programas de lectura de cuentos en 57 sucursales de bibliotecas que representan 36 diferentes sistemas bibliotecarios en todo el país. De ese grupo, se seleccionaron 20 bibliotecas de destino para el estudio, diez que se consideraron ejecutoras sólidas del currículo de la ECRR, y diez que no lo fueron. Neuman y sus colegas observaron una participación significativamente mayor de los padres y cuidadores en las bibliotecas que utilizaron el programa ECRR: estas bibliotecas ofrecieron más oportunidades para que los padres y los niños interactuaran, más talleres para padres solamente y más ofertas de programas más diversas.