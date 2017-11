Nuevas normas para bibliotecas escolares (AASL)

National School Library Standards for Learners, School Librarians and School Libraries. American Association of School Librarians (AASL) 2017

La Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares (AASL) ha publicado un nuevo conjunto de normas para bibliotecas escolares “National School Library Standards for Learners, School Librarians and School Libraries” Los nuevos estándares integrados de AASL están diseñados para capacitar a los líderes para transformar la enseñanza y el aprendizaje

Las normas proporcionan un marco integrado para los profesores, las bibliotecas y los bibliotecarios escolares. Se establecen criterios que ayudarán a las escuelas, distritos escolares y estados a medir de manera efectiva el desempeño de los bibliotecarios escolares.

Los estándares reconocen las cinco funciones del bibliotecario de la escuela: Ser líder, compañero de instrucción, especialista en información, maestro y administrador del programa. Están anclados en seis fundaciones compartidas-investigar, incluir, colaborar, curar, explorar y comprometer-y cuatro dominios-pensar, crear, compartir y crecer dentro de la escuela

Las normas reconocen conceptos nuevos, por ejemplo, que los alumnos progresan desde la etapa que empiezan a pensar, en la que hacen preguntas enraizadas en su conocimiento y curiosidad, en la que establecen conexiones personales donde comparten diseños, soluciones y evidencias con sus compañeros, y donde crean nuevos conocimientos. Las otras fundaciones alientan a los alumnos a apreciar diferentes puntos de vista, utilizar una variedad de herramientas de comunicación, organizar la información y utilizar las tecnologías de la información y los medios de comunicación de manera responsable.