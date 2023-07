¿Quién fue Tessa Kelso? Una historia feminista de la bibliotecaria

Essen, Leah Rachel von. «Who Was Tessa Kelso? A Feminist History of the Librarian Pioneer». BOOK RIOT (blog), 7 de julio de 2023. https://bookriot.com/who-was-tessa-kelso/.

Tessa Kelso fue una bibliotecaria pionera que se convirtió en la sexta bibliotecaria municipal de Los Ángeles en 1889. A pesar de tener poca experiencia previa en el mundo de las bibliotecas, impresionó al consejo de administración con su capacidad de liderazgo y su visión de la institución. El mandato de Kelso como bibliotecaria municipal duró seis años, durante los cuales introdujo cambios significativos en la Biblioteca Pública de Los Ángeles (LAPL).

Tessa Kelso fue una figura emblemática en el mundo de la biblioteconomía, y su historia feminista es un relato cautivador que merece la pena conocer. Se comprometió a hacer las bibliotecas accesibles al público de todas las maneras posibles. Uno de sus primeros cambios revolucionarios fue la adopción del Sistema Decimal Dewey, que sustituyó a los complicados sistemas de catálogos del pasado, permitiendo al público localizar fácilmente los libros en su propia estantería.

Kelso tomó medidas audaces para democratizar la experiencia bibliotecaria. Eliminó las cuotas de socio, garantizando que cualquiera pudiera acceder libremente a los recursos de la biblioteca. Además, defendió la idea de las estanterías abiertas, poniendo los libros a disposición del público para que los hojeara y explorara, un concepto radical para su época.

Un momento decisivo en la conferencia de la ALA de 1893 puso de manifiesto su mentalidad progresista. Durante un debate sobre a quién se le debía permitir utilizar los libros de referencia, Kelso expresó su firme convicción de que se debía prestar el mismo servicio a todas las personas, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Es famosa su afirmación: «Prefiero que un hombre así robe el diccionario a que no reciba el servicio que necesita de la biblioteca». Esta afirmación ejemplifica su espíritu pionero y su dedicación a replantear el propósito y el papel de las bibliotecas en la sociedad.

Bajo la dirección de Kelso, la colección de la LAPL se multiplicó por siete y el número de ejemplares en circulación pasó de 12.000 a 330.000 en tan sólo ocho meses. Su impacto fue tan profundo que el consejo de administración de la biblioteca la felicitó a ella y a su compañera Adelaide Hasse por sus logros. Los cambios introducidos por Kelso en la LAPL atrajeron la atención nacional y sentaron un precedente para la dirección que tomarían las bibliotecas en el futuro. A pesar de su limitada experiencia, Tessa Kelso demostró ser una figura visionaria e influyente en la historia de la biblioteconomía, dejando un legado duradero en este campo.

Las iniciativas de Kelso incluyeron la creación de varias colecciones especializadas en la Biblioteca Pública de Los Ángeles (LAPL). Creó una colección de historia local, un departamento de arte y una colección de música, reconociendo la importancia de preservar y mostrar el patrimonio cultural y las expresiones artísticas.

Para satisfacer la creciente demanda de servicios bibliotecarios, Kelso puso en marcha un sistema de puntos de entrega que facilitaba a los usuarios el acceso a libros y materiales. También amplió el horario de fin de semana, lo que hizo más cómodo el uso de la biblioteca. En particular, puso periódicos y revistas a disposición de los lectores para que se los llevaran a casa, una práctica que contribuyó a que la LAPL se convirtiera en la de mayor circulación per cápita del país y una de las más rentables.

En general, la visión y las ideas de Tessa Kelso fueron revolucionarias para su época. Redefinió el concepto de biblioteca, abogando por la accesibilidad, la inclusión y la atención a las necesidades del público. Sus contribuciones han dejado un impacto duradero en el campo de la biblioteconomía, convirtiéndola en un icono al que todos los lectores y bibliotecarios deberían estar agradecidos.