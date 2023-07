El Mercado del software para bibliotecas registra un aumento de la asistencia, los productos se mantienen y crece el interés por la IA

Breeding, Marshal «Trending Upward: Library Marketplace sees an attendance boost, mainstay products, and growing interest in AI», American Libraries Magazine. 19 de julio de 2023. https://americanlibrariesmagazine.org/?p=139205.

Con un total de 15.851 inscritos y casi 600 proveedores representados, la Conferencia y Exposición Anual 2023 de la American Library Association (ALA) (22-27 de junio) en Chicago siguió avanzando hacia las cifras de asistencia prepandémicas. El Library Marketplace, que sigue siendo el mayor encuentro del mundo de productos y servicios para bibliotecas de todo tipo, ofrece un lugar único para que los asistentes se pongan en contacto con los representantes de las empresas.

Desde enérgicas demostraciones y mascotas hasta regalos y juegos, los proveedores siguen invirtiendo en sus espacios de exposición para tener la oportunidad de interactuar con clientes actuales y potenciales. Además, muchas empresas actúan como patrocinadores, contribuyendo al éxito general de la Conferencia Anual y de la Asociación.

Aunque éste no ha sido un año de noticias de última hora en el sector de la tecnología bibliotecaria -las fusiones y adquisiciones parecen estar en un período de calma-, los proveedores han demostrado los avances y progresos graduales que han realizado en productos nuevos y emblemáticos.

Gestión de libros y material físico

Los pasillos dedicados a las editoriales estaban repletos de gente, que hacía cola para conseguir autógrafos y ejemplares de los últimos títulos. En los stands había desde grandes conglomerados mundiales hasta pequeños sellos independientes. Su popularidad puso de manifiesto que los libros impresos siguen reinando en las bibliotecas.

A pocos pasillos de distancia, los vendedores de tecnologías y productos que ayudan a las bibliotecas a gestionar libros y materiales físicos mostraron sus ofertas. Bibliotheca ofrece una amplia variedad de equipos de manipulación automatizada de materiales (AMH), incluidos quioscos de autoservicio y devolución, taquillas inteligentes y otras soluciones para optimizar las operaciones. Los productos de la empresa se integran con su servicio de préstamo digital cloudLibrary.

Lyngsoe Systems también ofrece una amplia gama de soluciones de gestión de materiales, incluidos sistemas de clasificación centralizada a gran escala. El sistema inteligente de gestión de material de la empresa es interoperable con muchos productos de sistemas integrados de bibliotecas (ILS), lo que permite un modelo eficiente de colecciones flotantes.

Otros proveedores que mostraron soluciones de gestión de inventario fueron Arcus, una solución RFID basada en la nube de la empresa australiana Adilam Technologies; FE Technologies, que presentó su sistema de taquillas inteligentes; mk Solutions, fabricante de los productos de autoservicio LibDispenser, LibLocker y Open Library; y D-Tech, con su amplia gama de productos AMH, incluidas las taquillas inteligentes (smart lockers).

Las taquillas inteligentes para bibliotecas son una solución tecnológica cada vez más popular que mejora la experiencia de los usuarios y el funcionamiento de las bibliotecas. Estas taquillas se utilizan para facilitar el proceso de préstamo y devolución de libros u otros materiales de la biblioteca de manera automatizada y sin necesidad de la intervención de personal bibliotecario.

Meescan mostró sus sistemas de autofacturación basados en la nube. EnvisionWare mostró sus productos, incluidos quioscos de autoservicio, sistemas informáticos y de reserva de salas, soluciones de procesamiento de pagos y otras herramientas de apoyo a las operaciones. Farber Specialty Vehicles estuvo presente para hablar con el personal de las bibliotecas sobre las configuraciones de los bibliobuses.

Las colecciones impresas necesitan una infraestructura especializada. LBS (Library Bureau Steel) expuso sus estanterías para bibliotecas, paneles terminales y productos relacionados. Iron Mountain y Clancy Relocation and Logistics promocionaron sus servicios para ayudar a las bibliotecas con el almacenamiento externo. Ziffit (parte de The World of Books Group) y Better World Books (propiedad de Internet Archive) mostraron a los bibliotecarios cómo pueden dar nueva vida a los materiales impresos a medida que salen de las colecciones, mediante la reventa y la donación.

Soluciones para contenidos y servicios digitales

Aunque los libros físicos siguen siendo un pilar básico, el interés por los libros electrónicos y otros contenidos digitales sigue creciendo. OverDrive, líder entre las bibliotecas públicas, ofrece a sus usuarios libros electrónicos de varias editoriales a través de sus aplicaciones Libby y Sora. Los competidores Bibliotheca (que fabrica cloudLibrary) y Baker & Taylor (que fabrica Axis 360) complementan la oferta de OverDrive en este ámbito.

Hoopla, una plataforma de streaming de Midwest Tape, mostró su colección de audiolibros, películas y música. Los visitantes del stand de Library Ideas conocieron los servicios de contenidos de la empresa, como Freegal (para música), iVox (para libros de cuentos inmersivos) y Freading (para préstamo de libros electrónicos).

Los principales proveedores y distribuidores de contenidos académicos -de gran interés para las bibliotecas universitarias y de investigación- estuvieron bien representados en el recinto ferial. Entre las editoriales con presencia destacada figuraban Elsevier, Oxford University Press, Sage, Springer Nature, Taylor & Francis y Wiley.

Además de las colecciones de fuentes primarias, Gale presentó sus bases de datos de literatura y negocios, colecciones de libros electrónicos y soluciones de aprendizaje. Coherent Digital destacó sus principales colecciones (entre ellas Africa Commons, History Commons y Policy Commons), junto con sus recientemente adquiridos Archivos Accesibles. Oable, una aplicación desarrollada por Knowledge Unlatched, ayuda a las instituciones a gestionar sus recursos de acceso abierto. ITHAKA, empresa matriz de la plataforma de revistas digitales JSTOR, el servicio de preservación digital Portico y la división de consultoría e investigación Ithaka S+R, ha integrado JSTOR con su plataforma Artstor para imágenes y otros soportes.

En los últimos años, las bibliotecas han redoblado sus esfuerzos por mejorar el acceso a los contenidos digitales, lo que ha suscitado un mayor interés por los equipos avanzados de digitalización. En su stand, DLSG (Digital Library Systems Group) presentó una amplia muestra de documentos históricos conservados a través de programas de digitalización de bibliotecas. Los escáneres BSCAN de la empresa facilitan el préstamo interbibliotecario y la entrega de documentos. Image Access, empresa matriz de DLSG, fabrica las populares series de escáneres de libros Bookeye y Click, equipos de digitalización de gran formato WideTEK y herramientas de flujo de trabajo para la digitalización rápida de materiales.

Indus International promocionó su escáner robotizado de paso de páginas que facilita la rápida digitalización de libros con una intervención mínima del operador. AM (parte de Sage y anteriormente conocida como Adam Matthew Digital) ofrece AM Quartex como solución integral para crear, gestionar y permitir el acceso a colecciones digitales. La empresa también concede licencias de acceso a su propio conjunto de recursos de fuentes primarias.

Más allá del LSP y el ILS

En el ámbito de los sistemas bibliotecarios, se presentó una interesante mezcla de opciones, incluidos productos patentados de larga tradición, servicios y soporte para soluciones de código abierto y complementos que mejoran las plataformas existentes.

Clarivate presentó varios productos de sus empresas adquiridas: Ex Libris mostró sus emblemáticas plataformas de servicios bibliotecarios Alma y Primo, así como Rapido, su aplicación para compartir recursos, y Leganto, un sistema de gestión de listas de recursos. Innovative presentó los nuevos productos Vega para el descubrimiento y la captación de clientes, que se integran con sus sistemas de información bibliotecaria Polaris y Sierra. ProQuest promocionó una amplia gama de bases de datos y colecciones de fuentes primarias, junto con su plataforma de libros electrónicos.

EBSCO Information Services destacó los servicios para FOLIO LSP de código abierto y los componentes que hacen de EBSCO FOLIO una opción completa para las bibliotecas universitarias. EBSCO también mostró su EBSCO Discovery Service, las bases de datos EBSCOhost y los servicios de suscripción a revistas.

SirsiDynix mostró su CloudSource OA -una solución de descubrimiento que optimiza el contenido de acceso abierto y los recursos educativos abiertos- además de su Symphony ILS y la suite de aplicaciones BLUEcloud.

The Library Corporation (TLC) ofrece los productos Library-Solution y CARL-X ILS. TLC expuso junto con su filial Tech Logic, especializada en equipos AMH, soluciones de autoservicio y otras tecnologías basadas en RFID.

Otros proveedores de ILS presentes en la sala de exposiciones fueron LibLime, que mostró su ILS Bibliovation; Auto-Graphics, que presentó su ILS VERSO y la plataforma de intercambio de recursos SHAREit; y Millonex, que mostró su ILS Simplicity orientado a las bibliotecas públicas.

Lyrasis es una organización sin ánimo de lucro que apoya el software de código abierto y las iniciativas impulsadas por la comunidad. Esto incluye el Proyecto Palace, una plataforma de libros electrónicos de código abierto y un mercado para la concesión de licencias de títulos. Lyrasis también apoya los proyectos de código abierto ArchivesSpace, BiblioLabs, DSpace, Fedora y Vivo.

Los visitantes del stand de OCLC conocieron los numerosos productos y servicios que ofrece la organización sin ánimo de lucro en nombre de la comunidad bibliotecaria en general. Además de WorldCat, el catálogo bibliotecario más grande del mundo, OCLC ofrece WorldShare Management Services y OCLC Wise para ayudar a las bibliotecas a administrar sus colecciones locales. La organización también presentó sus investigaciones e informes que apoyan la misión de las bibliotecas.

Muchos proveedores mostraron productos que se integran con los sistemas de gestión de bibliotecas o los mejoran. Shoutbomb ofrece un servicio de mensajería de texto interoperable con cualquier producto ILS, así como su servicio Text4Literacy, que permite a bibliotecas y escuelas enviar recordatorios a las familias para la lectura y otras actividades de alfabetización. StackMap promocionó herramientas para cartografiar espacios interiores y crear guías de orientación que ayuden a los usuarios a encontrar mejor los materiales.

Servicios para colecciones impresas y digitales

Otra categoría de proveedores se centra en la prestación de servicios de apoyo a la catalogación y otras operaciones bibliotecarias. Además de su mercado en línea para materiales bibliotecarios y el servicio de préstamo digital Axis 360, Baker & Taylor ha lanzado y mejorado recientemente su servicio de catalogación BTCat.

MARCIVE y Backstage Library Works ofrecen una amplia gama de servicios de catalogación, procesamiento de autoridades y proyectos de limpieza de bases de datos. Midwest Library Service ofrece servicios de desarrollo de colecciones, adquisiciones y catalogación. WT Cox Information Services presentó sus servicios de suscripción a publicaciones seriadas electrónicas e impresas.

Recollect, una empresa neozelandesa que exponía por primera vez en Annual, ofrece un sistema de gestión de colecciones digitales muy orientado a la participación de la comunidad.

Los usuarios de las bibliotecas en el punto de mira



Las tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia del usuario de la biblioteca están muy solicitadas. BiblioCommons mostró sus últimas versiones de BiblioCore (una interfaz de descubrimiento), BiblioWeb (un entorno para desplegar sitios web), BiblioEvents (para gestionar y promocionar los programas de la biblioteca) y BiblioApps (para crear aplicaciones móviles para bibliotecas).

Library Market mostró su producto LibraryWebsite, que proporciona a los clientes una plantilla de sitio web moderna e intuitiva que puede actualizarse y mantenerse fácilmente. La empresa también ofrece LibraryCalendar para gestionar eventos y programar salas.

Communico presentó una vez más su remolque Tiny Library, un recinto que muestra el conjunto integrado de aplicaciones basadas en la nube de la empresa para servicios orientados a los usuarios. SOLUS mostró las últimas versiones de sus aplicaciones móviles e interfaces de descubrimiento.

Los proveedores también se centraron en productos que invitan a los usuarios a interactuar físicamente con la biblioteca. En el stand de Short Édition se presentó el Short Story Dispenser, un quiosco autónomo que imprime obras de ficción, no ficción y poemas y está pensado para instalarse en espacios públicos. International Library Services expuso sus quioscos AutoLend, que pueden colocarse fuera del edificio de la biblioteca y permiten a los usuarios consultar, guardar, tomar prestados y devolver materiales.

Crece el interés por la IA

El interés por la inteligencia artificial (IA) se ha disparado en el último año, impulsado por ChatGPT y otros servicios de IA generativa. Esta tecnología se está abriendo paso rápidamente en el ámbito bibliotecario.

Justo antes de la conferencia, Clarivate anunció una importante asociación con AI21 Labs, una empresa especializada en el procesamiento del lenguaje natural. Clarivate planea entrenar los componentes de AI21 en sus vastos activos de contenido para potenciar nuevos servicios en todas sus líneas de productos.

LibraryThing invitó a los visitantes del stand a probar Talpa Search, un catálogo bibliotecario basado en IA con una interfaz conversacional que pretende identificar artículos que no se encuentran fácilmente a través de las interfaces tradicionales basadas en palabras clave. Este catálogo experimental aún no se ofrece como producto, pero demuestra el potencial de la IA para transformar las búsquedas en bibliotecas.

OCLC mostró una versión beta de una función de recomendación de libros generada por IA en WorldCat. La función utiliza el servicio LibKey Discovery de Third Iron para conectar a los usuarios con artículos académicos. Third Iron también ofrece BrowZine, una interfaz fácil de usar para navegar y leer revistas electrónicas.

LaptopsAnytime, una empresa que ofrece quioscos de compra de portátiles en muchas configuraciones diferentes, hizo una demostración de su quiosco informático BRAINY. Este prototipo temático de IA permitía a los asistentes a la conferencia introducir sus propios mensajes de ChatGPT y DALL-E 2.

Oportunidades de aprendizaje y formación

Otro grupo de proveedores destacó los servicios de aprendizaje y formación continua que las bibliotecas pueden ofrecer a sus usuarios y empleados.

Brainfuse presentó una amplia selección de opciones de tutoría y ayuda con los deberes en línea diseñadas para bibliotecas, escuelas e instituciones de enseñanza superior. Asimismo, Mango presentó su plataforma de aprendizaje de idiomas. Las bibliotecas y organizaciones educativas pueden adquirir licencias de los más de 70 cursos de idiomas de Mango para sus usuarios y estudiantes.

Los cursos en línea de Library Juice Academy ofrecen desarrollo profesional para todo tipo de trabajadores de bibliotecas. Los visitantes del stand de Girls Who Code se informaron sobre la misión de la organización para ayudar a cerrar la brecha de género en la industria de la tecnología y cómo las bibliotecas pueden asociarse con ellos para establecer clubes en sus comunidades.

Hacer que las métricas cuenten

En esta era de toma de decisiones basada en datos, los productos que permiten a las bibliotecas medir y analizar el rendimiento son de gran interés.

LibraryIQ ha desarrollado una plataforma que recopila datos y proporciona informes y visualizaciones de una amplia gama de métricas de funcionamiento de las bibliotecas. Asimismo, Counting Opinions está especializada en ayudar a las bibliotecas a recopilar y analizar estadísticas operativas a través de sus portales LibPAS y LibStat. SimplyAnalytics presentó su plataforma web de visualización, cartografía y análisis de datos, utilizada por bibliotecas, instituciones educativas y empresas.

SenSource ha desarrollado una tecnología de sensores especializados que cuenta personas en edificios, transmite estos datos a los sistemas pertinentes y crea visualizaciones de la actividad de las multitudes. El producto se ha aplicado en muchos sectores, además de las bibliotecas. TRAF-SYS destacó su servicio de sensores de recuento de personas y el software de control de ocupantes SafeEntry. Ambas empresas utilizan sensores aéreos en lugar de vídeo, lo que evita posibles problemas de privacidad.

El pabellón de exposiciones de este año fue muy concurrido y productivo, con abundantes oportunidades para interactuar con la comunidad de proveedores. La magnitud de la exposición impide mencionar todas las empresas y productos, lo que quizá sea una buena señal para el regreso de Annual. Aunque la gestión de materiales físicos y contenidos digitales sigue siendo una prioridad para las bibliotecas, el interés por los productos de código abierto, orientados a los usuarios y de IA va en aumento.