La mitad de los estudiantes admite haber utilizado ChatGPT u otras aplicaciones de inteligencia artificial para realizar la mayoría de sus tareas académicas

«Half of College Students Say Using AI Is Cheating | BestColleges». Accedido 21 de julio de 2023. https://www.bestcolleges.com/research/college-students-ai-tools-survey/.

Una encuesta reciente realizada a 1.000 estudiantes universitarios y de posgrado reveló datos alarmantes: el 43% de los estudiantes encuestados admitió haber utilizado ChatGPT u otras aplicaciones de inteligencia artificial similares; el 30% confesó haber recurrido a la inteligencia artificial para realizar la mayoría de sus tareas académicas; y el 17% aceptó haber presentado trabajos de curso generados por la inteligencia artificial sin editarlos o modificarlos. Algo más de la mitad de los estudiantes (51%) son consciente de que utilizar herramientas de IA para realizar trabajos y exámenes se considera trampa o plagio. Dos de cada diez (20%) no están de acuerdo y el resto se muestra neutral.

Entre los estudiantes que afirman haber utilizado herramientas de IA para sus tareas escolares, la mitad (50%) las utiliza para algunas partes, pero realiza la mayor parte por sí mismo. Tres de cada diez (30%) utilizan la IA para la mayor parte de su tarea, y el 17% la utiliza para completar una tarea y entregarla sin modificaciones.

Estos resultados ponen de manifiesto el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en el ámbito educativo, pero también resaltan el creciente problema de la deshonestidad académica. La facilidad con la que se puede acceder y utilizar herramientas de IA para hacer trampas plantea desafíos éticos y académicos para las instituciones educativas y los educadores.

Es esencial abordar esta problemática y fomentar la integridad académica entre los estudiantes. Las instituciones educativas deben tomar medidas para concienciar sobre los riesgos de hacer trampas con la IA y promover una cultura de honestidad y responsabilidad en el aprendizaje. Asimismo, es importante desarrollar estrategias de detección y prevención efectivas para abordar esta situación y garantizar la equidad y la legitimidad en la evaluación del rendimiento estudiantil.

Resumen de datos

El 43% de los estudiantes universitarios ha utilizado ChatGPT o una aplicación de IA similar.

De los que han utilizado herramientas de IA, el 50% dice haberlas utilizado para ayudar a completar tareas o exámenes. Esto supone el 22% de todos los universitarios encuestados.

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes universitarios (57%) no tienen intención de utilizar o seguir utilizando la IA para completar sus tareas escolares.

El 31% afirma que sus profesores, los materiales del curso o los códigos de honor de la escuela han prohibido explícitamente las herramientas de IA.

Más de la mitad de los estudiantes universitarios (54%) afirma que sus profesores no han hablado abiertamente del uso de herramientas de IA como ChatGPT.

6 de cada 10 universitarios (60%) afirman que sus profesores o centros de enseñanza no han especificado cómo utilizar las herramientas de IA de forma ética o responsable.

El 61% de los estudiantes universitarios cree que las herramientas de IA como ChatGPT se convertirán en la nueva normalidad.

Esta encuesta se llevó a cabo del 6 al 13 de marzo de 2023 y fue realizada por Pure Spectrum. Participaron en la encuesta 1.000 encuestados de todo el país que estaban matriculados en un programa de grado o posgrado presencial, en línea o híbrido. Los encuestados tenían entre 16 y 61 años, la mayoría (94%) entre 16 y 32 años, y estaban cursando estudios de grado, licenciatura, máster, doctorado o formación profesional.