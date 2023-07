«Litcraft – British Library and Lancaster University | British Council». Accedido 20 de julio de 2023. https://www.britishcouncil.hk/en/spark/festival-programme/litcraft.

La profesora Sally Bushell (Universidad de Lancaster) y el Dr. Alex Whitfield (Biblioteca Británica) hablarán de Litcraft, un proyecto que pretende hacer accesibles obras literarias conocidas de formas totalmente nuevas utilizando la popular plataforma de juegos Minecraft y creando una experiencia inmersiva del mundo literario. Los participantes verán y podrán explorar modelos exactos a escala de mapas de obras clásicas de la literatura, como La isla del tesoro, El reino de Kensuke y Robinson Crusoe, y debatirán sobre cómo las plataformas de juego pueden satisfacer las necesidades de los lectores reticentes.

La profesora Sally Bushell recurrió a las colecciones de la Biblioteca Británica para crear Litcraft, un proyecto que construye mundos en Minecraft para inspirar a los lectores reacios. Su juego Litcraft más reciente se llama Steampunk Sherlock Holmes. Sally es catedrática de Literatura Romántica y Victoriana en el Departamento de Literatura Inglesa y Escritura Creativa de la Universidad de Lancaster.

Y así explica su proyecto

«Mi especialidad investigadora es el lugar y el espacio literarios. Me interesa mucho cómo los lectores visualizan y se mueven a través de los textos, y el acto de leer como una forma de cartografiar. Mi proyecto Steampunk Sherlock Holmes utiliza dos colecciones muy diferentes de la Biblioteca Británica. No sólo utiliza los textos, sino también los mapas.

Cuando mi hijo tenía unos ocho años, le vi jugar con Minecraft y eso me atrajo al juego. Cualquiera que tenga un hijo de entre ocho y doce años sabe lo que es Minecraft. Tiene 141 millones de usuarios: es un fenómeno internacional. Es una especie de Lego virtual, en el que el mundo se crea a tu alrededor mientras te mueves por él. No es como otros juegos de ordenador; se puede jugar por objetivos, pero no es obligatorio.

Tuve la idea de construir islas literarias en Minecraft. Con mi antiguo colega, el Dr. James Butler, construí la isla de La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, y El reino de Kensuke, de Michael Morpurgo, y Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Pensaba en la conexión entre el mapa y el compromiso imaginativo con el mundo. En Minecraft, podemos construir el mundo y jugar en él.

Litcraft es para todos los niños, pero su objetivo son los niños para los que la lectura es un reto. Pueden ser disléxicos, tener poca capacidad o leer en su segunda lengua. La principal razón por la que estos niños son lectores reacios es porque nunca alcanzan un estado de visualización. Para disfrutar de la lectura, tienes que alcanzar un estado de flujo, cuando estás perdido en un libro.

Utilizamos Litcraft en las escuelas. Siempre empezamos con toda la clase leyendo un texto. Luego entran en el juego y realizan una actividad que recrea lo que acaban de leer. Por ejemplo, cuando hicimos La isla del tesoro, en el texto, el joven protagonista Jim Hawkins desembarca con los piratas y corre por toda la isla. En la primera tarea del juego, tienes que recorrer la isla y encontrar cosas. Lees y luego juegas.

Tiene un aspecto muy cuadriculado, para que los alumnos puedan imaginarse el mundo por sí mismos. Cuando lees, sólo puedes hacer lo que te permite la narración, pero el mundo del juego es como una forma diferente de leer. A mí me habría encantado de niño.

Con otros juegos, la gente pasa de ellos, pero Minecraft es realmente interesante. Mi hijo empezó a jugarlo de nuevo el verano pasado, cuando tenía 14 años. Por supuesto, la ventaja de utilizar Minecraft en las escuelas es que todos los niños saben jugar, así que no hay que enseñarles nada y, de hecho, su nivel suele ser muy superior al de los profesores.

La primera vez que fui a la Biblioteca Británica fue mucho antes de mi doctorado; ni siquiera sabía lo que era la investigación. Era un espacio muy aspiracional para mí. Las bibliotecas son los espacios culturales más importantes que tenemos. Si tuviera que elegir una sala favorita de la Biblioteca, sería la Sala de Lectura de Libros Raros y Música. También me encanta la Biblioteca del Rey, la torre de cristal de los libros. Me parece fabulosa.»