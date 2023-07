Libraries as Cornerstones of Democracy.

Declaration of Democracy

«Cuando una biblioteca está abierta, no importa su tamaño o forma, la democracia también está abierta«.

Bill Moyers

Urban Libraries Council (ULC) ha editado una nueva publicación titulada «Libraries as Cornerstones of Democracy» (Las bibliotecas como piedras angulares de la democracia), en la que destaca el papel crucial de las bibliotecas públicas en la salvaguarda de la democracia y la libertad intelectual. Leadership Brief anima a los gestores de las bibliotecas a adoptar los principios esbozados en la Declaración de la Democracia del ULC, que aboga por la preservación de los derechos y la ciudadanía activa.

Para ayudar a los directores de las bibliotecas en sus esfuerzos por proteger la democracia, el Informe Leadership Brief identifica las áreas básicas en las que las bibliotecas pueden centrarse para promover una comunidad más democrática. También muestra el trabajo ejemplar de ocho bibliotecas miembros de la ULC en Estados Unidos y Canadá que capacitan a sus usuarios a través de diversos programas y servicios.

Brooks Rainwater, Presidente y Director General de ULC, subraya la importancia de defender los derechos fundamentales en una época marcada por los desafíos a las libertades y los derechos humanos. La prohibición de libros y la legislación restrictiva han llevado a cuestionar los valores que defienden los profesionales de las bibliotecas. Rainwater subraya que es responsabilidad de todos los dirigentes, incluidos los de las bibliotecas, hacer frente a estas amenazas y garantizar la protección de los derechos de todos.

Reconociendo que las discusiones sobre democracia y libre expresión pueden ser complejas, ULC proporciona un recurso suplementario llamado «Talking About Democracy and Free Expression in Public Libraries«. Este recurso aborda las preguntas más frecuentes y ofrece explicaciones de frases de uso común para facilitar las conversaciones sobre el papel de las bibliotecas en la democracia.

Para promover la causa de la preservación de la democracia y la libertad intelectual, ULC invita a todos los directivos de bibliotecas y organizaciones comprometidas con la libre expresión a comprometerse firmando la Declaration of Democracy de ULC. Al hacerlo, los firmantes pasan a formar parte de un esfuerzo colectivo entre las bibliotecas públicas y las organizaciones de apoyo para defender los ideales de la democracia y garantizar que todos los miembros de la comunidad estén incluidos en su avance.