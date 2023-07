101 ideas creativas para utilizar la inteligencia artificial en la educación.

Chrissi Nerantzi, Sandra Abbeglen, Marianna Karatsiori, & Antonio Martínez-Arboleda (Eds.). (2023). 101 creative ideas to use AI in education, A crowdsourced collection (2023 1.0) [Computer software]. Zenodo.

La experimentación está en el corazón del aprendizaje, la enseñanza y la erudición. Estar abiertos a ideas diversas nos ayudará a establecer conexiones novedosas que pueden conducir a nuevos descubrimientos y percepciones que contribuyan positivamente a nuestro mundo. Las ideas compartidas pueden estar en fase embrionaria, pero merece la pena seguir explorándolas mediante una indagación activa y creativa. Nos gustaría destacar la importancia de un uso responsable, crítico y ético de la IA en los entornos educativos y en general.