Estudio sobre la disponibilidad comercial de videojuegos clásicos: casi el 90% de los videojuegos han desaparecido del mercado

Phil Salvador. (2023). Survey of the Video Game Reissue Market in the United States. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7996492

Texto completo

La Video Game History Foundation, en colaboración con la Software Preservation Network, ha realizado el primer estudio sobre la disponibilidad comercial de videojuegos clásicos, y los resultados son desoladores. El 87% de los videojuegos clásicos lanzados en Estados Unidos están en peligro crítico.

Imagina que la única forma de ver Titanic fuera encontrar una cinta VHS usada y mantener tu propio equipo antiguo para poder seguir viéndola. ¿Y si ninguna biblioteca, ni siquiera la Biblioteca del Congreso, pudiera hacerlo mejor? Podrían conservar y digitalizar ese VHS de Titanic, pero tendrías que ir hasta allí para verlo. Parece una locura, pero esa es la realidad que vivimos con los videojuegos, una industria de 180.000 millones de dólares, mientras los juegos y su historia desaparecen.

Para acceder a casi 9 de cada 10 juegos clásicos, hay pocas opciones: buscar y mantener juegos y hardware vintage de colección, viajar por todo el país para visitar una biblioteca o… la piratería. Ninguna de estas opciones es deseable, lo que significa que la mayoría de los videojuegos son inaccesibles salvo para los aficionados más acérrimos y dedicados. Esto es bastante triste.

Aquí es donde deberían entrar las bibliotecas y los archivos. Cualquiera debería poder explorar, investigar y jugar fácilmente a videojuegos clásicos, del mismo modo que puede leer novelas clásicas, escuchar álbumes clásicos y ver películas clásicas. Pero las obsoletas leyes de derechos de autor impiden a instituciones como la nuestra hacer nuestro trabajo.