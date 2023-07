Aplicación con éxito de estrategias de acceso abierto en universidades de ciencia y tecnología

de Castro, Pablo, et al. Successful implementation of Open Access strategies at Universities of Science & Technology. CESAER, 2022

El documento identifica los factores clave que contribuyen al éxito de la implementación del Acceso Abierto (AA) en las instituciones y, por tanto, a lograr una buena posición en el ranking de AA del CWTS de Leiden, como las políticas de AA, las estrategias de promoción, las configuraciones del sistema institucional y el personal de apoyo.

Aunque el ranking CWTS Leiden ha estado disponible desde 2011/2012, no ha sido hasta 2019 cuando se ha hecho un primer intento de clasificar las instituciones por indicadores relacionados con el Acceso Abierto. Esto se debió a la llegada de Unpaywallas, una herramienta para medir los resultados de la investigación institucional abiertamente disponibles, ya sea a través de las rutas de acceso abierto verde o dorado, para una institución específica.

El ranking CWTS Leiden por porcentaje de la producción de investigación institucional publicada en Acceso Abierto significó efectivamente la primera oportunidad para que las instituciones de todo el mundo fueran clasificadas por la profundidad de sus estrategias de implementación de Acceso Abierto dejando de lado aspectos como su tamaño. Esto supuso una forma interesante de trazar el progreso de las instituciones miembros de CESAER que formaban parte del Grupo de Trabajo de Acceso Abierto (OAWG) del Grupo de Trabajo de Ciencia Abierta 2020-2021 hacia el objetivo establecido por el Plan Sof de alcanzar el 100% de acceso abierto a los resultados de la investigación.

El OAWG se propuso entonces trazar un mapa de la situación de las instituciones miembro representadas en él en esta clasificación de acceso abierto y seguir su evolución en ediciones posteriores de la misma. La idea detrás de este análisis no era tanto introducir un elemento de competencia entre instituciones como explorar si se estaba produciendo un progreso en el porcentaje de productos de investigación institucional disponibles en abierto año tras año.

Los resultados de este análisis -que se muestran en cifras en este documento para las ediciones de 2019, 2020 y 2021- muestran fuertes diferencias entre las instituciones miembros que forman parte del OAWG. A partir de las discusiones internas del grupo, se hizo evidente que estas diferencias podrían explicarse a través de una serie de factores que contribuyen a una implementación exitosa del Acceso Abierto a nivel institucional. Esto proporcionó la base para este trabajo