Inteligencia Artificial en la Ciencia: retos, oportunidades y futuro de la investigación

OECD. Artificial Intelligence in Science: Challenges, Opportunities and the Future of Research, Paris: OECD Publishing, 2023, https://doi.org/10.1787/a8d820bd-en

Los rápidos avances de la inteligencia artificial (IA) en los últimos años han dado lugar a numerosas aplicaciones creativas en la ciencia. Acelerar la productividad de la ciencia podría ser el más valioso económica y socialmente de todos los usos de la IA. Utilizar la IA para acelerar la productividad científica apoyará la capacidad de los países de la OCDE para crecer, innovar y hacer frente a los retos mundiales, desde el cambio climático hasta los nuevos contagios.

Esta publicación está dirigida a un público amplio, que incluye a los responsables políticos, el público y las partes interesadas en todos los ámbitos de la ciencia. Está escrita en un lenguaje no técnico y recoge las perspectivas de destacados investigadores y profesionales. El libro examina diversos temas, como los usos actuales, emergentes y posibles usos futuros de la IA en la ciencia, dónde es necesario progresar para servir mejor a los avances científicos y los cambios en la productividad científica.

Además, explora medidas para acelerar la integración de la IA en la investigación en los países en desarrollo.

Una contribución distintiva del libro es el examen de las políticas para la IA en la ciencia. Los responsables políticos y los agentes de los sistemas de investigación pueden hacer mucho para profundizar en el uso de la IA en la ciencia, magnificando sus efectos positivos y adaptándose al mismo tiempo a las cambiantes implicaciones de la IA para la gobernanza de la investigación.