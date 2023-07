Fuentes de información para evaluar la calidad de los libros y capítulos científicos

Los libros desempeñan un papel fundamental como medio de comunicación científica en los campos de Humanidades y gran parte de las Ciencias Sociales. Los estudios bibliométricos han demostrado consistentemente que los investigadores en estas disciplinas publican en diversos formatos, pero muestran una preferencia especial por las monografías publicadas en su lengua materna y por editoriales nacionales. Además, tienden a citar principalmente este tipo de documentos en comparación con otros.

Como resultado, no sorprende que estas publicaciones jueguen un papel importante en el currículum de los investigadores. Cuando se les pregunta acerca de los medios de publicación que deben ser priorizados en la evaluación de su actividad científica, las monografías suelen ser destacadas en primer lugar.

Existen varias fuentes de información que se pueden utilizar para evaluar la calidad de los libros académicos:

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

SPI es un índice bibliométrico que tiene como objetivo medir la difusión y visibilidad de las editoriales de libros científicos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. Este índice se basa en el recuento de los libros incluidos en los catálogos de bibliotecas universitarias y académicas españolas que forman parte del catálogo colectivo REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).

El propósito de SPI es proporcionar una métrica que permita evaluar la presencia y el impacto de las editoriales de libros académicos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. Al contar con información sobre los libros presentes en los catálogos de las bibliotecas, se busca medir su difusión y visibilidad entre la comunidad académica y estudiantil.

SPI se utiliza como una herramienta para evaluar el rendimiento de las editoriales y de los libros que publican, teniendo en cuenta criterios como el número y la calidad de las citas recibidas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra, las reseñas en revistas científicas especializadas, las traducciones y su inclusión en bibliografías.

El índice de Editoriales y Editores CSIC (ie-CSIC)

El índice de Editoriales y Editores CSIC (ie-CSIC) es una herramienta desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España para evaluar la calidad y prestigio de las editoriales científicas en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y su índice es reconocido como una referencia en la evaluación de editoriales académicas.

El ie-CSIC se basa en una clasificación jerárquica de las editoriales en función de su calidad y relevancia. Las editoriales son evaluadas y clasificadas por un comité de expertos en base a criterios como la reputación de la editorial, el rigor editorial, la trayectoria y experiencia en la publicación de libros científicos, el impacto de sus publicaciones, la presencia en bases de datos bibliográficas relevantes y otros indicadores de calidad.

El índice ie-CSIC se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el panorama editorial y asegurar que se mantenga actualizado y relevante. Es utilizado por investigadores, académicos y bibliotecarios como una guía para identificar y seleccionar editoriales de calidad en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales.

Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)



El Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) es un reconocimiento otorgado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en España. Este sello tiene como objetivo garantizar la calidad editorial de las publicaciones científicas y académicas. Se concede a las editoriales que cumplen con una serie de criterios y requisitos establecidos por la AEI.

El proceso de evaluación para obtener el CEA-APQ implica la revisión de aspectos como la política editorial de la editorial, el proceso de selección y revisión de manuscritos, la calidad de la edición y presentación de los libros, la presencia en catálogos y bases de datos relevantes, entre otros.

El sello CEA-APQ es considerado un reconocimiento de calidad y prestigio para las editoriales académicas y científicas. Permite a los autores y lectores identificar aquellas publicaciones que cumplen con estándares rigurosos de calidad y garantiza la confiabilidad y solidez de los contenidos. Es importante tener en cuenta que el sello CEA-APQ es específico de España y está respaldado por la AEI. Otros países o regiones pueden tener sistemas de evaluación y certificación similares para la edición académica, pero con diferentes nombres o entidades responsables.

Book Publishers Library Metrics

Book Publishers Library Metrics es un índice bibliométrico diseñado para medir la difusión y visibilidad de las editoriales de libros científicos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. Su metodología se basa en el recuento de libros presentes en los catálogos de bibliotecas universitarias y académicas españolas que forman parte del catálogo colectivo REBIUN.

Este índice reconoce la relevancia de los libros como medios de comunicación científica en las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales. Los investigadores de estas áreas tienen una preferencia por publicar en forma de monografías, especialmente aquellas publicadas en su idioma y por editoriales nacionales. Además, suelen citar predominantemente este tipo de publicaciones en sus investigaciones.

Para evaluar el desempeño de las editoriales y los libros publicados, se toman en cuenta diversos criterios, como la longevidad y antigüedad de la editorial, la calidad de la edición, la producción y especialización temática, la visibilidad de las publicaciones, la reputación de la editorial y el impacto científico de los libros. En España, las agencias de evaluación científica han destacado criterios adicionales, como el número y calidad de las citas recibidas, el prestigio de la editorial, los editores involucrados en el proceso editorial, la colección en la que se publica la obra, las reseñas en revistas científicas especializadas y la inclusión en bibliografías reconocidas.

Book Citation Index (BCI) de Clarivate Analytics

Book Citation Index (BCI) de Clarivate Analytics es una parte de la base de datos Web of Science (WoS) que se enfoca en rastrear y proporcionar información sobre citas en libros académicos y científicos. Es una herramienta que permite a los investigadores y académicos explorar y analizar las relaciones de citación entre los libros y otros tipos de publicaciones científicas, como revistas y actas de conferencias.

El BCI recopila datos de citas de libros de una amplia gama de disciplinas académicas y científicas, lo que permite a los usuarios rastrear la influencia y el impacto de los libros en la investigación académica. Los libros incluidos en el BCI son seleccionados de acuerdo con criterios de calidad y relevancia académica, y son indexados y clasificados para facilitar su búsqueda y recuperación.

Al utilizar el Book Citation Index, los investigadores pueden descubrir qué libros han sido citados, quién los ha citado y en qué contexto se han realizado las citas. Esto puede ser útil para evaluar la influencia y la importancia de un libro en un campo específico, identificar tendencias de investigación, encontrar colaboradores potenciales y realizar análisis bibliométricos.

Es importante tener en cuenta que el BCI se centra en las citas en libros académicos y científicos que están incluidos en la base de datos de Web of Science. No todos los libros publicados están indexados en esta base de datos y, por lo tanto, pueden no estar cubiertos por el Book Citation Index.

Es importante considerar que la calidad de un libro académico puede variar según el contexto y el campo disciplinario. Es recomendable utilizar varias fuentes y enfoques para obtener una evaluación más completa y equilibrada. Otras fuentes que se pueden utilizar serían: