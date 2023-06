Hacia una metodología de evaluación y segmentación de la demanda de datos abiertos

Verhulst, Stefaan G., y Andrew Young. «Toward an Open Data Demand Assessment and Segmentation Methodology» GovLab, 2018.

Texto completo

Plantillas

Metodología

En todo el mundo se invierte mucho tiempo y recursos en poner los datos públicos al alcance de todos con el objetivo general de mejorar la vida de las personas. Cada vez hay más pruebas del impacto de los datos abiertos en la mejora de la gobernanza, la capacitación de los ciudadanos, la creación de oportunidades económicas y la resolución de problemas públicos.

Sin embargo, gran parte del valor potencial de los datos abiertos sigue sin aprovecharse, en parte porque a menudo no sabemos quién los utiliza o, lo que es más importante, quién no los utiliza pero podría beneficiarse de la información que generan. Al identificar, priorizar, segmentar y comprometerse con la demanda actual y futura de datos abiertos de forma sistémica y sistemática, los profesionales pueden garantizar que los datos abiertos estén mejor orientados.

Sabemos que no podemos centrarnos simplemente en publicar datos abiertos, ni construir un portal sin comprender sus posibles usos y demanda. Sin embargo, a menudo hacemos precisamente eso. Comprender y satisfacer la demanda de datos abiertos puede aumentar el impacto global y el rendimiento de la inversión de los fondos públicos.

El GovLab, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, ha desarrollado la Metodología de Evaluación y Demanda de Datos Abiertos (Beta) para proporcionar a los responsables políticos y a los profesionales de los datos abiertos un enfoque para identificar, segmentar y comprometerse con la demanda. Este proceso busca específicamente empoderar a los defensores de los datos dentro de los organismos públicos que desean mejorar la capacidad de sus datos para mejorar la vida de las personas.