Los rápidos avances de la inteligencia artificial y las herramientas que requieren conocer nada o poca programación están propiciando una revolución creativa

Las herramientas de IA generativa que requieren poco o ningún conocimiento de programación permiten a las personas crear y personalizar aplicaciones, sitios web y contenido digital sin tener que depender de habilidades técnicas especializadas. Esto ha ampliado el acceso a la creación en línea, rompiendo barreras y permitiendo que una mayor diversidad de voces y perspectivas sean parte del panorama digital. Este renacimiento creativo está generando un impacto significativo en la forma en que se desarrolla Internet. Se espera que veamos un aumento en el número de pequeñas empresas que operan a nivel mundial, ofreciendo alternativas creativas a los monopolios tecnológicos dominantes.

Es cierto que el rápido avance de la inteligencia artificial, las herramientas de bajo y nulo código, y la creciente alfabetización técnica del público han abierto nuevas posibilidades para la expresión creativa y el emprendimiento. La democratización de las herramientas tecnológicas ha permitido que personas sin conocimientos técnicos profundos puedan desarrollar ideas, crear productos y lanzar proyectos de manera más rápida y accesible que nunca.

Recientemente se ha producido un rápido crecimiento del rendimiento de los modelos de inteligencia artificial (IA), de las capacidades de las herramientas de bajo y nulo código y de la alfabetización técnica del público. Antes se necesitaba un equipo de ingenieros durante meses para desarrollar lo que una persona sin conocimientos técnicos puede hacer en semanas y sin código. Antes era necesario conocer el software Adobe y Microsoft Powerpoint para crear una marca que ahora pueden generarse automáticamente tecleando unas pocas frases en una interfaz.

Hay tantas alternativas en este punto que se trata más de aprender qué herramientas hacen qué y descubrir las herramientas con las que prefieres trabajar que de saber cómo construir todo desde cero. Aunque hay algunos conocimientos técnicos, no es nada comparado con lo que solía ser incluso hace tres años. Peter Diamandis ha llegado a decir que dentro de cinco años no necesitaremos programadores. Independientemente de si esto es cierto o no, a día de hoy, la mayoría de los emprendedores pueden tener una aplicación creada y altamente funcional en unas pocas semanas, incluso en unos pocos días, ¡sin apenas saber programar!

Estas nuevas tecnologías, unidas a un mayor conocimiento técnico por parte de la población en general, son las que conducirán a la mayor revolución creativa que el mundo haya experimentado jamás.

Durante las dos últimas décadas, los gigantes tecnológicos, como Google, Amazon y Facebook, han ejercido un dominio absoluto sobre Internet. Si una empresa se acercaba a la competencia, las grandes tecnológicas hacían una oferta que los ejecutivos no podían rechazar.

Con estos nuevos superpoderes, que las herramientas de IA están dando a los emprendedores, podemos esperar ver alternativas creativas a los monopolios tecnológicos monolíticos. Las pequeñas empresas, las startups y los artistas independientes podrán competir con las grandes corporaciones como nunca antes habían podido, porque las barreras de entrada se reducirán, si no se eliminarán, y sus inversiones (tanto de tiempo como de dinero) llegarán más lejos que nunca.

Democratizar la creatividad, hacerla accesible a un público más amplio y hacerla más asequible que nunca dará lugar a un auge de la expresión artística y surgirán nuevas formas de negocio en todo el mundo. Esto dará lugar a un ecosistema en línea más diverso, con una gama más amplia de opciones para los consumidores. Es de esperar que el mercado de la pequeña empresa vuelva a resurgir a medida que se construyan microservicios en línea para servir a las comunidades locales de un modo que los gigantes tecnológicos mundiales sencillamente no pueden.

El aumento de la alfabetización digital también está contribuyendo a este renacimiento creativo. A medida que aumenta el número de personas alfabetizadas digitalmente, pueden participar más eficazmente en el mundo en línea. La alfabetización digital no consiste sólo en saber utilizar un ordenador, sino también en entender cómo funciona Internet y cómo influye en la vida. A medida que más personas se alfabetizan digitalmente, se dan cuenta de lo tóxica que es la Internet actual y de lo que ha sido durante décadas.

Este aumento de la alfabetización es lo que impulsará el cambio más que las herramientas. Las décadas anteriores de trabajo crearon cambios espectaculares y productos asombrosos, pero a menudo estas herramientas no lograron ganar tracción porque 1) la gente no las entendía, 2) no comprendía la necesidad, o 3) se limitaban a la adquisición porque los monopolios amenazaban su capacidad de existir si no aceptaban la oferta. Estas dinámicas de poder están cambiando y, con una mayor alfabetización técnica, la gente está más dispuesta a probar una nueva herramienta. Los consumidores más alfabetizados se sienten más cómodos con lo desconocido. Junto con el deseo de alejarse de la Internet tóxica en la que vivimos actualmente, creo que los próximos años darán lugar a un ecosistema en línea más diverso que represente un abanico más amplio de voces y perspectivas.

El renacimiento creativo que se está produciendo actualmente en Internet está impulsado por la IA generativa, las herramientas que requieren conocer poco o nada de programación y el aumento de la alfabetización digital están haciendo posible que más personas participen en la construcción de Internet y están democratizando la creatividad y el espíritu empresarial. Podemos esperar ver un aumento de las pequeñas empresas que operan a nivel mundial, alternativas creativas a los monopolios tecnológicos monolíticos y alternativas localizadas diseñadas para funcionar mejor para las economías locales a las que sirven. Este es un momento apasionante para Internet,