La Casa Blanca emite una declaración pública en la que expresa su apoyo a la libertad intelectual y su oposición a la prohibición o censura de libros.

House, The White. «FACT SHEET:Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect LGBTQI+ Communities». The White House, 8 de junio de 2023.



La Casa Blanca ha emitido diversas declaraciones públicas en las que expresa su apoyo a la libertad intelectual y su oposición a la prohibición o censura de libros. Estas declaraciones subrayan la importancia de una sociedad libre y abierta en la que las personas tengan derecho a acceder a una amplia gama de ideas y perspectivas.

Los esfuerzos de la Casa Blanca para hacer frente a las prohibiciones de libros y promover la libertad intelectual reflejan su compromiso de defender los valores democráticos y garantizar el acceso a ideas y perspectivas diversas.

«En todo el país, nuestra nación se enfrenta a un aumento en las prohibiciones de libros, esfuerzos que despojan desproporcionadamente a los libros sobre las comunidades LGBTQI +, las comunidades de color y otras comunidades de los estantes de las bibliotecas y las aulas. De hecho, en 2022 se produjo el mayor número de prohibiciones de libros de los últimos 20 años. La prohibición de libros erosiona nuestra democracia, elimina recursos vitales para el aprendizaje de los estudiantes y puede contribuir al estigma y el aislamiento que enfrentan las personas LGBTQI + y otras comunidades. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación anuncia que, para apoyar su labor en curso de defensa de los derechos de los estudiantes LGBTQI+ y otras comunidades desatendidas, nombrará a un nuevo coordinador que se ocupará de la creciente amenaza que supone la prohibición de libros para los derechos civiles de los estudiantes. Este coordinador se encargará de impartir formación a los centros escolares de todo el país sobre cómo las prohibiciones de libros dirigidas a comunidades específicas y que crean un entorno escolar hostil pueden violar las leyes federales de derechos civiles.»

Iniciativas educativas: La Casa Blanca ha puesto en marcha iniciativas educativas destinadas a promover la alfabetización y fomentar el amor por la lectura entre los jóvenes. Estas iniciativas hacen hincapié en la importancia de una cultura lectora diversa e integradora, que fomente la exploración de ideas y perspectivas diferentes.

Colaboración con bibliotecas y escuelas: La Casa Blanca colabora con bibliotecas y escuelas para garantizar el acceso a una amplia gama de libros y recursos. Esto incluye el apoyo a programas que proporcionan financiación a bibliotecas y escuelas para ampliar sus colecciones y garantizar que los estudiantes tengan acceso a una amplia gama de literatura.

Defensa de la libertad intelectual: La Casa Blanca defiende la libertad intelectual y el derecho a acceder a una literatura diversa a nivel nacional e internacional. Esto incluye entablar conversaciones con socios y organizaciones internacionales para promover la libertad de expresión y combatir las prohibiciones de libros y la censura en todo el mundo.

Apoyo a la legislación: La Casa Blanca apoya la legislación que protege la libertad de expresión y se opone a cualquier intento de prohibir libros o restringir el acceso a la literatura. Esto incluye abogar por una legislación que defienda los derechos de la Primera Enmienda y salvaguarde la libertad intelectual.

Promover el diálogo: La Casa Blanca promueve el diálogo abierto y los debates públicos sobre las prohibiciones de libros y la censura. Mediante la sensibilización y la participación en conversaciones sobre la importancia de la diversidad literaria y los peligros de las prohibiciones de libros, la Casa Blanca fomenta un enfoque más informado e inclusivo de la lectura y la educación.

Al respecto de este apoyo, presidenta de ALA, Lessa Kanani’opua Pelayo-Lozada, hizo pública la siguiente declaración:

«Nos alienta el liderazgo de la Administración Biden-Harris para hacer frente al alarmante aumento de las prohibiciones de libros y otros ataques contra los estadounidenses LGBTQIA+ que pretenden estigmatizar y borrar las voces de la comunidad LGBTQIA+. Todo el mundo merece la oportunidad de verse a sí mismo y a su familia reflejados en los libros de la colección de su biblioteca. Esos libros son un lugar seguro con historias que validan su experiencia, donde encuentran aceptación, esperanza y pueden ver un futuro .