Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado, y Pilar Baptista Lucio. Metodología de la investigación. McGraw Hill España, 2014.

Texto completo

Metodología de la investigación, 6a. edición, se plantea como objetivos que el lector: Entienda que la investigación es un proceso compuesto, a su vez, por otros procesos sumamente interrelacionados. Cuente con un manual y recursos que le permitan llevar a cabo investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. Comprenda diversos conceptos de investigación que generalmente se tratan de manera compleja y poco clara. Perciba a la investigación como algo cotidiano y no como algo que sólo le corresponde a los profesores y científicos. Pueda recurrir a un solo texto de investigación—p orque éste es autosuficiente—y no tenga que consultar una gran variedad de obras, debido a que algunas tratan aspectos que otras no. Se mantenga actualizado en materia de métodos de investigación. El libro está orientado a asignaturas sobre investigación, metodología, metodología de la investigación, métodos de análisis y similares dentro de diversas ciencias o disciplinas; asimismo, para que se utilice en campos sociales, jurídicos, administrativos, económicos, de la salud, ingenierías, etc. Finalmente los métodos son los mismos, lo que cambia es el tipo de planteamientos y variables que se trabajan. El texto puede emplearse en cursos introductorios, intermedios y avanzados, según el criterio del maestro. Hay partes que por el momento no se requieran, pero en un futuro sí se necesiten. La obra se refiere a un tipo particular de investigación: la investigación científica. Este término suele provocar en algunos alumnos escepticismo, confusión y, a veces, incomodidad. Probablemente esos estudiantes tengan parte de razón, ya sea porque sus cursos previos de investigación fueron tediosos y no les encontraron aplicación en su vida habitual; o bien, porque sus profesores no tuvieron la paciencia de explicarles de manera simple y creativa la metodología de la investigación. Podría ser el caso que los libros que leyó sobre el tema fueran confusos e intrincados