Más allá del donut: cinco formas de utilizar las «almetrics» para el éxito académico

Impact of Social Sciences. «Beyond the Doughnut – Five Ways to Use Altmetrics for Academic Success», 1 de junio de 2023.

Texto completa

Una década después de su creación, Andy Tattersall analiza cómo los académicos pueden hacer uso de las altmétricas más allá de los recuentos y las métricas.

El artículo analiza el uso de las altmetrics (métricas alternativas) como una herramienta para evaluar el impacto académico más allá de las métricas tradicionales, como las citas en revistas científicas. El autor destaca cinco formas en las que las altmetrics pueden ser utilizadas para lograr el éxito académico:

Comprender el impacto en línea: Las altmetrics permiten rastrear el impacto de la investigación más allá de las publicaciones académicas tradicionales, incluyendo menciones en redes sociales, blogs y medios de comunicación. Esto proporciona una visión más completa del alcance y la influencia de la investigación. Identificar colaboraciones potenciales: Las altmetrics pueden ayudar a identificar investigadores y grupos de investigación con intereses similares y con un impacto significativo en sus respectivas áreas. Esto facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos. Evaluar el impacto temprano: Las altmetrics pueden proporcionar una evaluación temprana del impacto de la investigación, incluso antes de que se publiquen las citaciones académicas formales. Esto puede ser especialmente útil para investigadores que desean demostrar el impacto de su trabajo en etapas tempranas de sus carreras. Mejorar la visibilidad y el alcance: Al promover la investigación a través de plataformas en línea y redes sociales, las altmetrics pueden aumentar su visibilidad y alcanzar a audiencias más amplias. Esto puede llevar a un mayor reconocimiento y oportunidades de colaboración. Recopilar evidencia para evaluaciones: Las altmetrics pueden proporcionar evidencia adicional para complementar las evaluaciones tradicionales basadas en citas. Al incluir datos de altmetrics en los informes de actividad académica, los investigadores pueden demostrar un impacto más amplio y diverso de su trabajo.

En conclusión, el artículo destaca que las altmetrics ofrecen nuevas formas de evaluar y medir el impacto académico, complementando las métricas tradicionales. Su uso puede ayudar a los investigadores a comprender mejor el impacto de su trabajo, identificar oportunidades de colaboración, evaluar el impacto temprano, aumentar la visibilidad y recopilar evidencia adicional para evaluaciones académicas.