Leslie, D. (2019). Understanding artificial intelligence ethics and safety: A guide for the responsible design and implementation of AI systems in the public sector. The Alan Turing Institute. https://doi.org/10.5281/zenodo.3240529

Comprender la ética y la seguridad de la inteligencia artificial

Una guía sobre la ética de la IA, que incluye el diseño y la implantación responsables de sistemas de IA en el sector público.

La convergencia de la disponibilidad cada vez mayor de macrodatos, la velocidad y la extensión de las plataformas de computación en la nube y el avance de algoritmos de aprendizaje automático cada vez más sofisticados han dado paso a una época extraordinaria para la humanidad.

Las innovaciones en IA ya están dejando huella en la administración pública, al mejorar la provisión de bienes y servicios sociales esenciales, desde la sanidad, la educación y el transporte hasta el suministro de alimentos, la energía y la gestión medioambiental. Es probable que estas recompensas sean sólo el principio.

La perspectiva de que los avances en IA ayuden a las administraciones públicas a afrontar algunos de sus retos más urgentes es apasionante, pero también suscita legítimas preocupaciones. Como ocurre con cualquier tecnología nueva y en rápida evolución, una curva de aprendizaje pronunciada significa que se cometerán errores y errores de cálculo y que se producirán efectos nocivos e imprevistos.