La Biblioteca de Westport (Connecticut) crea su propio estudio de grabación y un sello discográfico lanzando su primer vinilo

Verso Studios

La Biblioteca de Westport (Connecticut) alberga Verso Studios, un centro de recursos audiovisuales y producción que ofrece oportunidades creativas de producción musical y de vídeo y servicios comerciales a los usuarios de la biblioteca y a la comunidad en general. Es un espacio idonde los grupos y músicos locales pueden grabar y producir su propia música. Y ahora la biblioteca acaba de añadir su propio «sello discográfico» a su lista de servicios.



En la primavera de 2022, la biblioteca de Westport lanzó Verso Records, un sello discográfico independiente que debutó con una compilación de vinilo de edición limitada grabado por músicos de Connecticut y del área tri-estatal: Verso Records, Volume One es una compilación que presenta una amplia gama de talentos en todos los géneros (rock and roll, jazz, hip hop, folk, indie) que representa a los artistas emergentes de la región. Todas las pistas se grabaron en vivo en Verso Studios en The Westport Library en el estudio de grabación SSL de última generación que dispone la biblioteca.

Verso Studios es un centro de recursos y producción de medios, que sirve como un centro cultural y de aprendizaje inclusivo, empoderado y con visión de futuro que ofrece servicios comerciales y de programación, así como oportunidades educativas y de creación de contenido.

Agregar un sello discográfico a los servicios de una biblioteca es una forma innovadora de apoyar a la comunidad creativa local y promover la música y el arte. A través de este servicio, la biblioteca ofrece a los músicos y artistas locales la oportunidad de grabar, producir y distribuir su música de manera profesional.

Esto implica proporcionar un estudio de grabación equipado con el equipo necesario, como micrófonos, mezcladoras, computadoras con software de producción musical y otros recursos técnicos. La biblioteca también dispone de ingenieros de sonido o profesionales de la música para ayudar en el proceso de grabación y producción.

Además de la grabación y producción, el sello discográfico de la biblioteca ayudar con la promoción y distribución de la música. Esto implica la creación de portadas de álbumes, la distribución de música en plataformas digitales y físicas, la organización de lanzamientos de álbumes y conciertos en la biblioteca u otros lugares comunitarios.

Al proporcionar estos servicios, la biblioteca está fomentando la participación de la comunidad en actividades artísticas, facilitando la producción de música local y brindando una plataforma para que los artistas muestren su trabajo. También promueve la diversidad cultural y musical al apoyar a músicos de diferentes géneros y estilos.

Es importante tener en cuenta que las bibliotecas evolucionan constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad. Si la Biblioteca de Westport ha agregado un sello discográfico a sus servicios, es una muestra de su compromiso con el apoyo a la creatividad y la expresión artística local.