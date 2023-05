Un bibliotecario de Everett recorre 100 km diarios en bicicleta para llegar a su trabajo

Phillip Buffington, de 54 años, pedalea desde Capitol Hill, en Seattle, hasta la Biblioteca Pública de Everett. Es mejor que ir en coche, dice. Su trayecto matutino de 50 km desde Capitol Hill, en Seattle y otros 50 km. de vuelta.

Mayo es el Mes de la Bicicleta para apoyar, fomentar y celebrar todo lo relacionado con la bicicleta. El viernes es el Día de la Bicicleta en todo el mundo, tiene una actividad inclusiva del Día de la Bicicleta al Trabajo.

Buffington, de 54 años, tiene coche. Podría conducir todos los días, pero entonces se quedaría en medio del tráfico. «Hago ejercicio», dice. «Pero no me gusta desplazarme en coche. No estoy en contra del coche». Se cambia de ropa y se ducha en la biblioteca.

«Suelo salir de casa sobre las 7 de la mañana, luego llego aquí con suerte sobre las 9 para estar en el mostrador a las 9:30», dice.

Defensor del transporte público, ha tomado el autobús y el tren. En bicicleta tarda más o menos lo mismo de puerta a puerta.

Pedalear es la parte fácil. «La logística es difícil de controlar», dice. Es más o menos así: «Me pongo la ropa de ciclista. Luego voy al trabajo y me quito la ropa de ciclista. Me ducho y me pongo la ropa de trabajo. Al final de la jornada, me pongo la ropa de ciclista. Vuelvo a casa y me quito la ropa de ciclista, pero no el pijama porque aún es pronto para irme a la cama, así que me pongo otra ropa», explica. «Si tienes coche no piensas en esas cosas. Simplemente vas en tu coche y sales de él, no tienes que cambiarte de ropa». En el trabajo, cuelga su ropa de ciclista en un tendedero plegable, que un ventilador de caja se encarga de secar para el camino de vuelta a casa.

la afición de Buffington a las bicicletas vienen de lejos. «Me gusta desde que era un niño», dijo.

En 2014 hizo un recorrido en bicicleta de Copenhague a Berlín y vuelta. Compite en carreras como la Vicious Cycle Gravel Gran Fondo de este fin de semana en Leavenworth, un recorrido de 80 millas con más de 7.000 pies de elevación.

Hace 20 años, la bicicleta se convirtió en su principal medio de transporte para ir a trabajar a Bellevue. «Eran sólo unos 20 km en cada sentido», dice. Lleva seis años en la Biblioteca de Everett. «Tengo suerte de que aquí haya una ducha», dice. Monta en bici todo el año, con nieve y calor, con luz y oscuridad. «Las luces de bicicleta que tienen ahora son buenas», dijo.

El viaje es descompresivo. «Es un viaje en solitario. Estás solo ahí fuera, a solas con tus pensamientos», explica. «Me libero del estrés del día. O a veces mastico algo o ideas. Todo tipo de ensoñaciones, en realidad». Cada día es un poco diferente, incluso sobre el mismo asfalto. «A veces esa familiaridad con la ruta es buena para ir al trabajo, porque sabes lo que van a hacer los semáforos y los puntos conflictivos», dice.

Sigue una ruta apta para bicicletas de Google Maps por calles de superficie, no por el Interurban Trail, para ir y volver de la biblioteca de Hoyt Avenue. La I-5 no es una opción. «Me gustaría que hubiera un carril bici. Sería muy rápido», dijo. «No sé cuántos semáforos tengo. Cada vez que voy a contarlo, siempre me frustro».

El trayecto al trabajo es una experiencia sensorial. «Puedes ver, oír, a veces saborear cosas», dijo. «Los lugares tienen sus propios olores. Adquieres muchos conocimientos olfativos, para bien o para mal. En primavera, cuando salen las flores. Lo contrario es que algunos días apesta el motor diesel y se te llenan los pulmones de gases de escape».