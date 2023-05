¿Es posible usar ChatGPT para escribir cuentos infantiles?

I Used ChatGPT To Write Bedtime Stories For My Kid. It’s Not What I Expected. By Marie Holmes. HuffPost, Mayo 19, 2023, 05:06 PM

El artículo «I Used ChatGPT To Write Bedtime Stories For My Kid. It’s Not What I Expected.» relata la experiencia de Marie Holmes que decidió utilizar el modelo de lenguaje ChatGPT para crear cuentos para su hijo antes de dormir, pero los resultados no fueron los esperados.

Holmes comienza explicando su motivación para probar esta idea, mencionando que quería aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para crear historias personalizadas para su hijo. Con la ayuda de ChatGPT, pensó que podría generar cuentos únicos y creativos que cautivarían la imaginación de su hijo.

Sin embargo, pronto descubrió que las historias generadas por ChatGPT no cumplían sus expectativas. Aunque el modelo tenía un amplio conocimiento de vocabulario y estructuras gramaticales, carecía de la capacidad de crear tramas coherentes y emocionalmente impactantes. Las historias resultantes eran en su mayoría incoherentes, confusas y carentes de sentido.

Marie describe cómo su hijo, en lugar de sentirse intrigado y emocionado por las historias, se mostraba aburrido y desconcertado. Las tramas incoherentes y los personajes sin desarrollo no lograban captar su atención ni estimular su imaginación.

Tras el experimento Marie reflexiona sobre las limitaciones de la inteligencia artificial y reconoce que, aunque ChatGPT es un modelo impresionante en términos de habilidades lingüísticas, todavía está lejos de poder reemplazar la creatividad y la sensibilidad humana necesarias para contar historias cautivadoras.

Finalmente, concluye que, si bien la tecnología puede ser útil en muchos aspectos de nuestras vidas, todavía hay ciertas áreas en las que la intervención humana es insustituible. Aunque ChatGPT puede ayudar con la generación de ideas o brindar información, la creación de historias emocionantes y significativas sigue siendo un arte humano que no puede ser completamente replicado por una máquina.