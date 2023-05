La Web no sobrevivirá a la IA

Roach. «The Web Won’t Survive AI», UNREALITY 27 de abril de 2023. https://www.thisunreality.com/p/the-web-versus-ai.

«The Web versus AI» es un artículo que explora la relación entre internet y la inteligencia artificial (IA). El autor sostiene que, si bien la web ha puesto al alcance de todos grandes cantidades de información, la IA tiene el potencial de crear una eficiencia y accesibilidad aún mayores en términos de procesamiento de la información y toma de decisiones. Sin embargo, el artículo también destaca algunos riesgos y retos potenciales asociados a la adopción generalizada de la IA, como las cuestiones relacionadas con la privacidad, la parcialidad y el desplazamiento de trabajadores humanos. En conjunto, el artículo presenta una perspectiva que invita a la reflexión sobre la evolución en curso de la tecnología y su impacto en la sociedad.

Internet siempre está cambiando. Antes de Google, existía Ask Jeeves, y antes de Facebook, AOL. La mayoría de los internautas aún recuerdan una época anterior a la infestación de Login con Facebook. Y no fue hasta hace un par de años cuando los omnipotentes «fact-checking» intersticiales y las advertencias «dis-info» se adhirieron a cada post y a cada medio de comunicación con una histeria desenfrenada. Internet es diferente. Ahora está más corporativizado que nunca, con más anuncios, más cookies, más algoritmos y más guerras culturales. Internet ha sobrevivido mucho.

Pero puede que no sobreviva a la IA.

Según noticias recientes, los grandes modelos lingüísticos, o LLM, como los de ChatGPT o el nuevo módulo de chat de Bing, han superado la esquiva prueba de Turing. Es decir, que los LLM pueden hablar como nosotros, escribir como nosotros y sonar como nosotros hasta un punto tan convincente que ya no podemos distinguir al individuo sensible de la máquina no sensible. Los LLM pueden inventar opiniones o experiencias que suenan tan reales como cualquier cosa que cualquiera de nosotros pudiera escribir, hasta las faltas de ortografía y la jerga. ¿Es eso malo? Bueno, si estamos intentando pedirle a Alexa que reproduzca Story of a Girl de Nine Days, entonces no, es algo bastante útil. Pero si queremos una Internet hecha por humanos, para humanos y poblada por humanos, entonces podría ser un problema.

I.

La «teoría de la Internet muerta» existe desde hace una década o más. La tesis central de la teoría de la conspiración de la Internet muerta es que «gran parte de los contenidos supuestamente producidos por el hombre» en la web son en realidad generados artificialmente. O, dicho de forma más sencilla, que Internet es Matrix. Aunque es probable que esto sea falso, la repentina avalancha de LLM ha hecho que esta teoría no sólo sea posible, sino inevitable.

II.

La verificación obligatoria de la identidad digital es, en esencia, la muerte del anonimato. A veces se califica de teoría conspiratoria, lo cual es extraño, porque la mayoría de las teorías conspiratorias no tienen un sitio web oficial de las Naciones Unidas. En los dos últimos años, hemos visto cómo la idea de un «pasaporte vacunal» pasaba de ser un absurdo ridículo a convertirse en ley en cuestión de meses, al tiempo que nuestros datos de rastreo de contactos salían a subasta. Australia incluso presentó una propuesta para exigir la verificación de la identidad con foto en las redes sociales, supuestamente para combatir el ciberacoso.

Apenas hace falta decirlo, pero esta es la infraestructura necesaria para un sistema de crédito social. Cuando cada acción se rastrea contra una identidad digital singular, nuestras opiniones problemáticas pueden incurrir en cualquier consecuencia del mundo real decretada por la aristocracia política. Seremos despersonalizados y repersonalizados a voluntad. No es sólo la muerte del anonimato, es la muerte de la disidencia política. Es el fin de la delación y de la objeción de conciencia.

III.

Resulta que algunas empresas de alto nivel ya están pensando en ello. Twitter, bajo la nueva dirección de Elon Musk, ha presentado su renovada suscripción a Twitter Blue como una forma de combatir, en parte, los bots y los spammers a largo plazo.

Porque, francamente, alguien tiene que hacerlo.

La IA generativa, en todas sus formas, no va a desaparecer. Nos espera un Internet lleno de tonterías producidas a una escala logarítmica insondable hoy en día. Es posible que empecemos a rechazar Internet por completo, porque ya no nos resulta útil, del mismo modo que la Generación Z rechaza Facebook. Sin una forma de mantener nuestra relación señal-ruido, nos retiraremos a burbujas cada vez más pequeñas, sólo por invitación, donde los humanos responden por los humanos. El resto de la web, fuera de estos pequeños refugios antiaéreos en línea, seguirá parloteando sola, sin necesidad de información sensible para subsistir, como una gigantesca carpeta de correo basura llena de un billón de correos electrónicos parloteando entre sí. Y ese es el mejor resultado de los dos.

Bienvenidos a Internet.