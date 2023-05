Guía sobre autismo para bibliotecas

Autism-Ready Libraries Toolkit

Las bibliotecas ya no son tan silenciosas como antes, y los bibliotecarios no van por ahí mandando callar a la gente, pero los usuarios siguen esperando que todo el mundo se ocupe de sus asuntos en silencio y con calma. Esto no siempre es fácil y puede resultar especialmente duro para un niño autista, que puede necesitar expresar su excitación o moverse, lo que pone a sus padres y cuidadores ante una difícil disyuntiva: Ir a la biblioteca y enfrentarse al posible desprecio de los bibliotecarios y otros usuarios o no ir y que sus hijos se pierdan las horas de cuentos y todo lo que la biblioteca ofrece a los niños.

Los bibliotecarios no quieren que las familias tengan que tomar esa decisión, afirma Hala Annabi, profesora asociada de la Escuela de Información de la Universidad de Washington. «Los bibliotecarios dicen: ‘Queremos ser inclusivos y acogedores, pero no siempre sabemos cómo serlo. ¿Cómo identificamos y cambiamos las expectativas normativas problemáticas y diseñamos programas para acoger y atender mejor a los niños autistas y sus familias en nuestras bibliotecas?'». dijo Annabi.

Como respuesta, Annabi y Milly Romeijn-Stout, candidata al doctorado en la iSchool, idearon un proyecto de investigación para desarrollar el Autism-Ready Libraries Toolkit, un recurso gratuito en línea publicado en mayo. Equipa a bibliotecarios de todo el país con estrategias basadas en la investigación para llevar a cabo una programación integradora, cambiar sus entornos bibliotecarios y aprender a interactuar con niños neurodistintos.

Durante los más de dos años de investigación para desarrollar el conjunto de herramientas, el equipo trabajó en estrecha colaboración con las bibliotecas del condado de Pierce, el sistema de bibliotecas del condado de King y la biblioteca regional de Timberland. También se pusieron en contacto con bibliotecarios de 42 estados de todo el país.

Como parte del lanzamiento del kit de herramientas, las bibliotecas asociadas recibirán kits sensoriales con artículos como auriculares con cancelación de ruido, gafas de sol y Fidgets para ayudar a que las bibliotecas sean más accesibles para los niños autistas y sus familias. Los investigadores están lanzando una campaña por correo electrónico y colaborando con la Asociación Americana de Bibliotecas para promocionar el kit de herramientas entre los sistemas bibliotecarios de todo el país.