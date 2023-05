Microsoft apuesta por la inteligencia artificial con nuevas funciones de Bing: : citas, creación de gráficos y tutoriales paso a paso

«Microsoft doubles down on AI with new Bing features | TechCrunch». Accedido 5 de mayo de 2023. https://techcrunch.com/2023/05/04/microsoft-doubles-down-on-ai-with-new-bing-features/.

Un aspecto de Bing Chat que está mejorando es la transparencia en torno a sus respuestas, concretamente las respuestas basadas en hechos. Pronto, cuando se le pida que resuma un documento o sobre su contenido (por ejemplo, «¿qué dice esta página sobre el puente de Brooklyn?»), ya sea un PDF de 20 páginas o un artículo de Wikipedia, Bing Chat incluirá citas que indicarán de qué parte del texto procede la información. Al hacer clic en ellas, se resaltará el pasaje correspondiente.

Otra novedad en el ámbito visual es que Bing Chat podrá crear tablas y gráficos si se le proporcionan los datos y las preguntas adecuadas. Hasta ahora, preguntar algo como «¿Cuáles son las ciudades más pobladas de Brasil?» arrojaba una lista básica de resultados. Pero en un futuro próximo, Bing Chat presentará esos resultados visualmente y en el tipo de gráfico que elija el usuario.

En cuanto a las imágenes, Bing Chat está adquiriendo la capacidad de comprender imágenes además de texto. Los usuarios podrán subir imágenes y buscar en Internet contenidos relacionados, por ejemplo, copiando un enlace a una imagen de un pulpo de ganchillo y preguntando a Bing Chat «¿cómo se hace eso?» para obtener instrucciones paso a paso.