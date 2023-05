La biblioteca y los archivos del American Kennel Club recoge todo lo relacionado con los perros

American Kennel Club (AKC) Library and Archives

La Biblioteca y Archivos del American Kennel Club (AKC) lleva desde 1934 recopilando prácticamente todo lo relacionado con los perros, con especial atención a los perros de pura raza. La biblioteca comenzó como un recurso para los miembros del AKC, explica Jaimie Fritz, archivista del AKC; tiene unos 15.000 volúmenes y los archivos contienen más de 1.200 pies lineales de material efímero. En la década de 1930 se contrató a un bibliotecario profesional para gestionar la colección, empezando con publicaciones como la AKC Gazette y otros materiales no pertenecientes al AKC relacionados con los perros.

Para su 138 aniversario el otoño pasado, AKC anunció el lanzamiento de su biblioteca digital, que proporciona acceso a materiales que incluyen la edición completa de la Gaceta, descrita como «el diario oficial del deporte de perros de raza pura», desde su lanzamiento en 1889. Las personas pueden buscar criadores específicos, leer sobre los resultados de los espectáculos, aprender sobre las actualizaciones de las razas a lo largo del tiempo y más.

El proyecto de digitalización se inició en 2016 bajo el predecesor de Fritz, Brian White, y estaba programado para lanzarse en 2020, pero se retrasó debido a la pandemia, incluye 100 años de catálogos de clubes AKC para exposiciones caninas y otros eventos, así como estadísticas de registro de perros, actas de reuniones, reglas de exposiciones caninas y más, que datan del siglo XIX. Se seguirá actualizando en los próximos años.

La organización se describe a sí misma como un «club de clubes… más de 600 clubes miembros independientes. Estos incluyen clubes nacionales de especialidades (o clubes de padres) dedicados a una sola raza (actualmente el AKC reconoce 200 razas); clubes especializados locales que se centran en una raza en un área geográfica; clubes de todas las razas, abiertos a los dueños de perros de raza pura que «realizan exposiciones caninas que evalúan la conformación de un perro a su estándar de raza particular»; y otros se concentraron en el seguimiento de olores, la obediencia, la agilidad y otras cuestiones.

Otros materiales que contiene van desde manuales relacionados con la medicina y la ley del perro y otras curiosidades. Fritz señaló el Kennel Club Card Game, creado por C. and P. Products Company, que debutó en 1939, anunciado en el AKC Gazette como «un juego de cartas instructivo para todos los jugadores de cartas». Similar en diseño a Go Fish, «el juego involucra a jugadores que intentan recolectar conjuntos completos de razas, categorizadas por su Grupo AKC, solicitándolas de la mano de otro jugador», explicó.