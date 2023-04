Tendencias de la investigación en Estados Unidos: el impacto de la globalización y la colaboración

U.S. research trends: The impact of globalization and collaboration. (2023). Clarivate. Recuperado 27 de abril de 2023,

Este informe del Institute for Scientific Information (ISI)™ se basa en datos de Web of Science™ para arrojar luz sobre la trayectoria de la investigación en Estados Unidos en los últimos 15 años.

Las conclusiones sugieren que, aunque Estados Unidos sigue siendo una potencia líder en ciencia y tecnología, se enfrenta a la creciente competencia de las nuevas economías de base científica de Asia y de una red ampliada de la UE. El informe también plantea interrogantes sobre la forma en que las inversiones pasadas han preparado a la empresa científica estadounidense para alcanzar sus objetivos.

Concluye que, para mantener su posición en la I+D mundial, EE.UU. tiene que reconocer que su capacidad nacional de investigación está disminuyendo, sobre todo en ingeniería, y trabajar de forma pragmática con competidores llenos de recursos como China continental.

Las principales conclusiones abarcan la posición mundial en términos de: