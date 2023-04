Construir una comunidad de evaluación en bibliotecas universitarias: Marco de Impacto de las Bibliotecas de Investigación (RLIF)

Baughman, Sue, Ava Brillat, Gordon Daines, Greg Davis, Stephanie JH McReynolds, and Margaret Roller. Building a Community of Assessment: Final Report of the Research Library Impact Framework Pilot Initiative. With an executive summary by Kevin Borden. Washington, DC: Association of Research Libraries, March 10, 2023.

La iniciativa piloto Research Library Impact Framework (RLIF) de la Association of Research Libraries (ARL), establecida en 2019, ha publicado su informe final, Building a Community of Assessment. El informe detalla los proyectos de investigación, los hallazgos y las lecciones aprendidas realizadas en la fase piloto de este marco. También incluye información sobre el propio marco como medio para explorar y aprender sobre los impactos de las bibliotecas de investigación. Por último, el informe identifica los próximos pasos y las consideraciones potenciales para cualquier implementación futura.

El RLIF proporciona una estructura para examinar los servicios bibliotecarios, las operaciones, el impacto y la alineación con la misión y los objetivos institucionales en cuatro áreas críticas: Investigación y ciclo de vida académico; Enseñanza, aprendizaje y éxito de los estudiantes; Colecciones; y Espacio físico. El marco completo incluye 185 preguntas de investigación potenciales en estas áreas críticas. Sin embargo, el marco también pretende ser flexible y modular, permitiendo modificaciones y ajustes basados en cuestiones destacadas a las que se enfrentan las bibliotecas de investigación. De este modo, el marco sirve como herramienta para organizar y priorizar los esfuerzos de investigación.

