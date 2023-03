Palacios para el pueblo: las bibliotecas públicas y su capacidad de conexión e inclusión social

Dalmer, Nicole, Pam McKenzie, Paulette Rothbauer, Ebenezer Martin-Yeboah, y Kevin Oswald. «“Palaces for the People”: Mapping Public Libraries’ Capacity for Social Connection and Inclusion». Report, noviembre de 2022.

Texto completo

Las bibliotecas públicas son centros socioculturales de confianza que permiten el aprendizaje permanente y fomentan las relaciones comunitarias. Como organizaciones de cara al público que están abiertas a la más amplia gama de personas, las bibliotecas tratan de crear espacios seguros y acogedores para personas de diferentes estatus socioeconómicos, edades, capacidades, orígenes étnicos, lingüísticos, religiosos y culturales, e identidades sexuales y de género. Situadas en entornos diversos (por ejemplo, comunidades urbanas, rurales e indígenas de las reservas), las bibliotecas públicas ofrecen recursos y programas adaptados a las necesidades específicas de sus comunidades, que se enfrentan a los efectos de una sociedad cada vez más asocial. El personal de las bibliotecas ha estado y sigue estando en primera línea, en contacto con personas que se enfrentan a mayores niveles de aislamiento social y soledad, así como a mayores tasas de enfermedades mentales y comportamientos antisociales. En consecuencia, las bibliotecas públicas son centros comunitarios que crean capital social que puede facilitar la resiliencia, ayudando a las comunidades a resistir y potencialmente prosperar en tiempos difíciles.

Un nuevo informe de investigadores del Departamento de Salud, Envejecimiento y Sociedad de la Universidad McMaster y de la Facultad de Estudios de Información y Medios de Comunicación de la Universidad Western analiza las tendencias de la investigación en Biblioteconomía y Ciencias de la Información (LIS) centrada en las bibliotecas públicas desde 2012 hasta 2022, centrándose en cuatro preguntas:

¿Cómo ayudan las bibliotecas públicas a los usuarios a crear o mantener conexiones en sus comunidades?

¿Qué grupos de población se incluyen en la investigación de las bibliotecas públicas y de qué manera se ven afectados por los servicios, materiales y/o espacios de las bibliotecas públicas?

¿Cómo están cambiando los programas y servicios virtuales de las bibliotecas públicas (especialmente destacados durante COVID-19) la forma en que los usuarios se relacionan con las bibliotecas públicas?

¿En qué se diferencia o compara el panorama de la investigación en las bibliotecas públicas canadienses con el de los países europeos y australianos, y qué lecciones podemos extraer de estas diferencias?

El estudio destaca a las bibliotecas públicas como agencias de construcción comunitaria: las bibliotecas como conductos de información y aprendizaje, las bibliotecas como espacios de inclusión social, las bibliotecas como promotoras del compromiso cívico, las bibliotecas como puentes hacia los recursos y la participación de la comunidad, y las bibliotecas como promotoras de la vitalidad económica. Las bibliotecas públicas fomentan la conexión con sus comunidades a través de múltiples medios:

Fomentando sentimientos de pertenencia a través de los servicios bibliotecarios

Creando conexiones a través de la tecnología

Reforzando las identidades culturales

Creando espacios físicos seguros

Abordar los problemas de accesibilidad

Los grupos de población estudiados en el informe eran muy variados: personas mayores, trabajadores de bibliotecas, niños, adolescentes, personas sin vivienda permanente o estable, inmigrantes y migrantes recientes, personas sin empleo permanente, personas excarceladas, personas con capacidades diferentes y personal de bibliotecas. Los bibliotecarios deben tener en cuenta e incorporar las circunstancias, necesidades y expectativas específicas de cada grupo de usuarios en sus programas, colecciones, organización de espacios físicos y virtuales y administración. Los bibliotecarios se encontraron con dificultades y tensiones a la hora de tratar a todos los usuarios por igual, especialmente cuando cada usuario tiene necesidades diferentes y más complejas. Los trabajadores de las bibliotecas pidieron una formación más sólida para trabajar de forma receptiva y comprometerse con los usuarios con necesidades más complejas.

Los resultados con respecto a la situación de la pandemia de COVID-19 hablaron del desarrollo de estrategias diseñadas para ampliar el acceso remoto a materiales, servicios y programas digitales a los usuarios, incluidos aquellos excluidos de dicho acceso por su ubicación o condición social. El lugar físico de la biblioteca pública también fue un tema candente, con renovados llamamientos a su centralidad para conectar con los usuarios. La salud mental y el bienestar de los usuarios y de las comunidades en general, así como del personal de las bibliotecas, fue otro tema clave en muchos de los estudios. Las estrategias para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de los usuarios, al tiempo que se negocian los efectos de la pandemia en la moral, la formación y el desarrollo del personal, son preocupaciones importantes. Por último, hubo un alto sentido de renovación del valor y las recompensas de la biblioteconomía comprometida con la comunidad como una forma de avanzar a través de la recuperación hacia el futuro.

Conclusiones clave: