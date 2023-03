El poder de la colaboración en el gobierno abierto

Piotrowski, Suzanne J., Daniel Berliner, y Alex Ingrams. Piotrowski, Suzanne J., Daniel Berliner, y Alex Ingrams. The Power of Partnership in Open Government: Reconsidering Multistakeholder Governance Reform, MIT 2022.

En la reunión de 2011 de la Asamblea General de la ONU, los gobiernos de ocho países -Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica- lanzaron la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral destinada a promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. En aquel momento, a muchos les preocupaba que la Alianza para el Gobierno Abierto acabara siendo ineficaz, limitándose a defender de boquilla unos ideales vagos y un ciberoptimismo equivocado. The Power of Partnership in Open Government ofrece una mirada cercana, y una sorprendente afirmación, de la Open Government Partnership como ejemplo de una exitosa iniciativa transnacional de múltiples partes interesadas que, de hecho, ha tenido un impacto en la política y ha ayudado a producir una reforma progresiva.