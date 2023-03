Ética e integridad de la investigación en el contexto del compromiso público

Europe, Science. «2022 High Level Workshop Report: Research Ethics and Integrity in the Context of Public Engagement». Science Europe, 2022

Texto completo

El taller High Level Workshop on the European Research Area 2022 se centró en la ética y la integridad cuando la ciencia se relaciona con el público, por ejemplo al asesorar a los responsables de la toma de decisiones, comunicarse con los ciudadanos o hacer que el público participe en el proceso de investigación.

En la situación actual, en la que nos enfrentamos a muchos retos diferentes, los responsables de la toma de decisiones y el público esperan que los investigadores hablen con una voz clara y ofrezcan orientación y soluciones. Al mismo tiempo, a veces se cuestiona la pertinencia, fiabilidad y responsabilidad de los conocimientos de los expertos.

El compromiso con el público se convierte en una prioridad cada vez más importante. Puede ajustar mejor las expectativas y necesidades de la sociedad a lo que la ciencia puede hacer, y permite a la ciencia responder mejor a las preocupaciones de la sociedad. El taller examinó cómo puede llevarse a cabo este compromiso con las normas éticas y de integridad más estrictas.