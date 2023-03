Cómo afectó la pandemia a las bibliotecas: un análisis a tres años vista

American Libraries Magazine. «Three Years Later: How the pandemic has reshaped libraries», 1 de marzo de 2023. https://americanlibrariesmagazine.org/?p=133608.

Este mes de marzo se cumplen tres años desde que el COVID-19 paralizó el mundo. Aunque la pandemia sigue vigente -se siguen registrando decenas de miles de casos diarios en EE.UU.-, los efectos que ha tenido en nuestra vida cotidiana, y en nuestras bibliotecas, han remitido y se han normalizado en cierta medida.

En aquellos primeros días, las bibliotecas se enfrentaron a los mismos problemas que todo el mundo: edificios cerrados, planes en suspenso y acceso reducido. Con este informe especial, de echa un vistazo a las decisiones entre bastidores de algunas bibliotecas para mantener a sus comunidades conectadas y cumplir sus misiones.

En las páginas siguientes, encontrará historias sobre:

Las adaptaciones e innovaciones de los primeros momentos de la pandemia que se han mantenido -y las que se han quedado en el camino- a medida que los trabajadores de las bibliotecas aprendían más sobre el virus y las necesidades de sus usuarios

Bibliotecas que se vieron obligadas a cambiar su enfoque de la recaudación de fondos y la promoción, desde galas virtuales hasta cambios en la campaña, para poder alcanzar su objetivo

Los singulares obstáculos a los que se enfrentan las comunidades que se enfrentan simultáneamente al COVID-19 y a los efectos de los desastres naturales, y cómo sus bibliotecas consiguieron y gastaron los tan necesarios fondos de ayuda.



Este informe ofrece una breve visión de las opciones y retos a los que se enfrentó la profesión, así como de la resistencia y dedicación de sus trabajadores. Para una comprensión más profunda de cómo las bibliotecas se vieron afectadas por COVID-19, lea nuestra cobertura archivada y en curso.