La antigua biblioteca de San Diego es ahora un albergue para indigentes

Halverstadt, Lisa. 2023. «The Old Library Is Now a Homeless Shelter». Voice of San Diego. 27 de enero de 2023. http://voiceofsandiego.org/2023/01/27/the-old-library-is-now-a-homeless-shelter/.

El alcalde Todd Gloria anunció el jueves la apertura de un refugio para mujeres sin hogar en la antigua Biblioteca Central, en el centro de San Diego. Este refugio de 36 camas funcionará de noche Está gestionado por la National Alliance for Mental Illness of San Diego and Imperial Counties bajo contrato de Homeless Strategies and Solutions Department.

La antigua Biblioteca Central de la ciudad, vacía desde hace tiempo, acoge ahora a mujeres sin hogar. El alcalde Todd Gloria y su equipo anunciaron que la antigua biblioteca del centro acogerá hasta 36 mujeres sin hogar cada noche durante los próximos seis meses. La inauguración se produce aproximadamente un mes después de que un fallo del Tribunal Superior eliminara una restricción centenaria que había obstaculizado los planes de remodelación de las instalaciones.

La biblioteca ha estado vacía desde 2013 y rodeada de campamentos de personas sin hogar durante años. Hace poco la justicia instó a la ciudad a albergar a los residentes sin vivienda en la biblioteca cerrada.

En 2021, el alcalde Gloria hizo que los funcionarios de la ciudad evaluaran varios edificios de la ciudad, incluida la antigua biblioteca, para ver si podían servir como refugios y, en septiembre, la ciudad comenzó a prepararse para la instalación.

La ciudad gastó alrededor de 74.000 dólares para preparar la antigua biblioteca, que todavía cuenta con un cartel cerca de la entrada que dirige a los clientes a los libros de ficción. Entre los gastos de la ciudad fue un generador que una portavoz dijo que la ciudad tuvo que alquilar debido al vandalismo que dejó las instalaciones sin energía.

El refugio operado por NAMI San Diego estará cerrado durante el día, pero la organización sin fines de lucro está proporcionando transporte a su casa club cercana donde la gente puede acceder a alimentos, duchas, gestión de casos y la asistencia sanitaria durante el día.

La oficina del alcalde Gloria dijo el jueves que el plan a largo plazo de la ciudad es proporcionar viviendas asequibles en el sitio de la antigua biblioteca. El alcalde dijo que la ciudad pasará los próximos meses explorando opciones.