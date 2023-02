Bibliotecas y sostenibilidad: resultados de una encuesta de OCLC sobre las contribuciones de las bibliotecas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Connaway, L. S., Doyle, B., Cyr, C., Gallagher, P., & Cantrell, J. (2023). “Libraries model sustainability”: The results of an OCLC survey on library contributions to the Sustainable Development Goals. IFLA Journal, 03400352221141467. https://doi.org/10.1177/03400352221141467

Una encuesta realizada a más de 1700 empleados de bibliotecas de todo el mundo identifica cómo contribuyen las bibliotecas a cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se presentan las similitudes entre la adopción, la contribución y el uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las bibliotecas universitarias y públicas. Los resultados indican que el personal de las bibliotecas realiza un trabajo sustancial en torno a los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados.

Los cinco ODS seleccionados a partir de este proceso fueron:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17: Asociaciones en pro de los Objetivos

Para cada uno de los cinco ODS elegidos, los investigadores identificaron actividades bibliotecarias comunes que apoyan los objetivos basándose en una revisión bibliográfica de las bibliotecas y su impacto en los ODS, y en el debate en las entrevistas virtuales a grupos de discusión. Por ejemplo, en el ODS 4 (Educación de calidad), algunas de las actividades incluidas en la encuesta fueron: «Ofrecer capacitación / instrucción / clases / cursos, etc. para estudiantes, profesores y / o personal»; «Proporcionar servicios y / o instalaciones específicamente para el aprendizaje a distancia»; y «Proporcionar hardware tecnológico para la enseñanza y el aprendizaje (por ejemplo, Chromebooks, ordenadores portátiles, tabletas).»

Para responder a la pregunta R1 (¿Conoce el personal bibliotecario los ODS?), se preguntó a los encuestados: «¿Hasta qué punto está familiarizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas?». Casi dos tercios (63%) del total de encuestados afirmaron estar al menos algo familiarizados con los ODS. Los encuestados de la región Asia-Pacífico (82%) y Europa, Oriente Medio y África (78%) tienen más probabilidades de estar al menos algo familiarizados con los ODS que los de América (54%). También se preguntó a los encuestados cómo conocieron por primera vez los ODS. Más de una cuarta parte se enteró de los ODS a través de OCLC (28%) e IFLA (27%). Aproximadamente una quinta parte se enteró por las noticias (20%), las Naciones Unidas (18%), en una conferencia u otro evento (17%) o por un colega (16%). El 1% (n = 17) de los encuestados se enteró por primera vez de los ODS a través de la Asociación para la Ciencia y la Tecnología de la Información.

Para responder a las preguntas R1a (Si conoce los ODS, ¿los está integrando el personal bibliotecario en su planificación estratégica?) y R1b (Si no conoce los ODS, ¿está considerando el personal bibliotecario la integración de los ODS en su planificación estratégica?), se preguntó a los encuestados: «¿Hasta qué punto, en su caso, ha incorporado su biblioteca los ODS en su planificación estratégica?». Mientras que menos de una décima parte (6%) del total de los encuestados ha hecho referencia explícita a los ODS en sus planes estratégicos, el 30% ha considerado los ODS como parte de sus esfuerzos de planificación estratégica aunque no haga referencia explícita a ellos; el 41% no ha incorporado los ODS y algo menos de una cuarta parte (23%) no está seguro (Figura 3).

A veces las actividades son el resultado de la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planificación estratégica, pero otras veces las actividades son el resultado de la programación que el personal de la biblioteca lleva a cabo como parte de su misión. La mayoría de los encuestados no ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su planificación estratégica. Sin embargo, el apoyo de las bibliotecas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible queda demostrado por las actividades en las que participa el personal de la biblioteca y por los comentarios de los encuestados. Las actividades identificadas aquí pueden utilizarse para informar la planificación estratégica de la biblioteca y para ayudar al personal de la biblioteca a maximizar el impacto de su biblioteca en el desarrollo sostenible.

Los resultados de la encuesta ofrecen una imagen de las formas en que el personal de la biblioteca ha integrado la biblioteca en sus comunidades y cómo el personal está trabajando para promover el desarrollo sostenible de diferentes maneras. Aunque la mayoría de los encuestados no han incorporado los ODS en su planificación estratégica, el apoyo de las bibliotecas a los ODS es evidente por las actividades en las que participa el personal de la biblioteca y los comentarios de los encuestados. Las bibliotecas están especialmente implicadas en la Educación de Calidad (ODS 4) y, en general, el personal de las bibliotecas considera que es el ODS en el que pueden tener un mayor impacto. Los resultados de la encuesta ponen de relieve que el personal de las bibliotecas, ya sea a través de la planificación estratégica o a través de sus actividades cotidianas, está haciendo mucho para promover los ODS.