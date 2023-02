La situación de los libros electrónicos en las bibliotecas universitarias

The State of Ebooks in Academic Libraries – 2022. Overdrive, 2023

Texto completo

Este exhaustivo estudio, fruto de la colaboración entre OverDrive Academic y Choice, ofrece una instantánea actual del crecimiento de los libros electrónicos y otros recursos digitales como componente significativo de las colecciones digitales universitarias

Basado en una encuesta realizada en la primavera de 2022, el informe proporciona estadísticas y conocimientos convincentes sobre el cambio hacia la inclusión de títulos de ficción y no ficción más populares. Además, conocerá las tendencias en cuestiones presupuestarias, prioridades de audiencia y asignaciones de áreas temáticas en relación con las prácticas actuales de desarrollo de colecciones. Principales conclusiones:

Desglose del desarrollo de la colección entre recursos de ocio y recursos curriculares

Las áreas temáticas en las que está aumentando la compra de libros electrónicos.

El impacto de los recortes presupuestarios en las compras

El papel del aprendizaje a distancia en la situación actual.

Principales conclusiones