Toolkit de herramientas gratuitas para fomentar los acuerdos de acceso abierto

Wise, Alicia, and Lorraine Estelle. 2023. “A Free Toolkit to Foster Open Access Agreements”. Insights 36 (1): 3. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.585

En noviembre de 2021, con el apoyo de la Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) y cOAlition S, se crearon cuatro grupos de trabajo «task and finish». Los autores facilitaron y apoyaron a estos grupos. Cada grupo se encargó de elaborar herramientas que permitieran a los consorcios de bibliotecas y a las pequeñas editoriales independientes negociar acuerdos transformadores, es decir, acuerdos que permitieran a la editorial realizar plenamente la transición al acceso abierto.

El primer grupo de trabajo elaboró unos principios comunes para los acuerdos transformadores.



El segundo elaboró una plantilla de datos para permitir a los editores independientes más pequeños llegar a acuerdos con consorcios de bibliotecas y bibliotecas

Mientras que el tercero desarrolló ejemplos de acuerdos de licencia.

Estos grupos reconocieron que la aplicación de un acuerdo transformador atraviesa un complejo ecosistema de tecnología, procesos, políticas, funciones automatizadas y funciones manuales relacionadas con la gestión de contratos, la presentación de artículos y la revisión por pares, el alojamiento y la difusión de contenidos, así como la gestión financiera. Por este motivo, un cuarto grupo elaboró un marco de flujo de trabajo que describe el proceso en todas sus fases. Los miembros de estos cuatro grupos eran voluntarios de las comunidades interesadas, incluidas bibliotecas, consorcios de bibliotecas, pequeñas editoriales independientes e intermediarios. Este artículo explica por qué son necesarias estas herramientas y el proceso que hay detrás de su creación. Los autores han combinado estas herramientas en un conjunto de herramientas de libre acceso, disponible bajo licencia CC BY.