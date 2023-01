Objetos de conocimiento del Nuevo Mundo: Un gabinete de curiosidades

Thurner, Mark, y Juan Pimentel, eds. New World Objects of Knowledge: A Cabinet of Curiosities. University of London Press, 2021.

Desde finales del siglo XV hasta nuestros días, innumerables exploradores, conquistadores y otros agentes del imperio han asediado el Nuevo Mundo, saqueando y robando sus más preciados artefactos y tesoros. En la actualidad, estos productos naturales y culturales -clave para conceptualizar una historia de América Latina- se encuentran dispersos en museos de todo el mundo. Con aportaciones de un renombrado conjunto de estudiosos, Objetos de conocimiento del Nuevo Mundo ahonda en las historias ocultas de cuarenta de los artefactos más emblemáticos del Nuevo Mundo, desde la momia inca hasta los colibríes de Darwin. Este volumen está profusamente ilustrado con fotografías y bocetos procedentes de los archivos y museos que albergan estos objetos. Cada artefacto va acompañado de un ensayo exhaustivo que abarca su dinámica historia e itinerario, a menudo mundial. Este volumen será un catálogo indispensable de los objetos del Nuevo Mundo y de cómo han contribuido a dar forma a nuestro mundo moderno.