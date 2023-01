El papel del lugar en la creación creación de grandes bibliotecas públicas

Slingsby, Lisa. «The Role of Place Making in the Creation of Great Public Libraries». Text. ALIA Library, 7 de febrero de 2019. https://read.alia.org.au/role-place-making-creation-great-public-libraries.

La forma de reunir y consumir conocimientos está cambiando rápidamente que ponen a prueba el papel de las bibliotecas, creando espacios donde todo el mundo es libre para descubrir posibilidades. Fundamentalmente se trata de:

Crear lugares seguros y acogedores donde todos puedan reunirse, aprender, compartir y crecer

Liderar cambios positivos a través de asociaciones y trabajo en equipo con las empresas, la comunidad y el gobierno

Reforzar la capacidad de nuestra creciente comunidad

Fomentar la lectura y el aprendizaje permanente

Construir una organización excepcional e innovadora

En estos nuevos espacios el visitante es lo primero, las personas son el centro, de este modo todo el centro se enfoca a las personas, donde se apoya a las personas y a sus necesidades y se fomentan las visitas, para ello las biblioteca favorecen: