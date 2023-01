Ochoa, Camilo Ayala. Invisibles. Reflexiones sobre la corrección de estilo. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Portal de libros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2022

Para Miguel Ángel Asturias, el trabajo del novelista consistía en hacer con palabras visible lo invisible. Los profesionales del libro saben que los correctores, al contrario, no deben ser perceptibles. Un viejo maestro revisor de pruebas decía que su trabajo era del todo sanitario: inodoro, incoloro, impalpable y silencioso. Es verdad, ninguna otra mano debe notarse en el trabajo del escritor. Cuánto hemos escuchado que a un libro o a un escritor le hace falta un buen corrector; pero no reparamos en exclamar ¡qué bien corregido está este libro! La razón es que los lectores no tienen el manuscrito para contrastarlo y, a veces, entre lo que entregan los autores y lo que se publica median caminos procelosos. Invisibles. Reflexiones sobre la corrección de estilo es un agradecimiento a quienes cuidan y pulen los textos, a esos profesionales de las letras tan esenciales como apartados de las luces y, lamentablemente, en muchas ocasiones, de los créditos editoriales.