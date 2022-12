Cada vez son más los profesores que adoptan la Wikipedia en el aula

D’Agostino, Susan. «Wikipedia, Once Shunned, Now Embraced in the Classroom». Inside Higher Ed, 9 de noviembre de 2022.

Ver noticia completa

Los profesores que incorporan tareas de edición de Wikipedia en sus cursos mejoran las habilidades de alfabetización digital de sus estudiantes, al tiempo que amplían sus propias funciones: de educar a los estudiantes universitarios a educar a la sociedad.

Hace una década, Amin Azzam, profesor de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, solía decir a sus estudiantes de medicina que no buscaran información sobre salud en Wikipedia por temor a la fiabilidad del sitio web. Pero una vez un estudiante le miró «como si estuviera loco», lo que le hizo replantearse esa postura.

«Mira, todos vamos allí primero como estudiantes», le dijo el alumno a Azzam. «¿Por qué te enfrentas a nosotros? ¿Por qué no nos ayudas a mejorarlo?».

Azzam consideró la sabiduría del comentario del estudiante: las entradas de la enciclopedia libre están escritas de forma que los estudiantes las entiendan. También ofrecen una primera aproximación accesible a temas nuevos o un repaso de temas olvidados. Además, decidió que muchos pacientes confían en la Wikipedia para investigar sus problemas médicos, y los médicos que ignoran esta realidad se engañan a sí mismos. Decidió diseñar e impartir un curso optativo en la facultad de medicina sobre la edición de Wikipedia.

«En aquel momento, era una idea demasiado descabellada hacer que todos los estudiantes de medicina tuvieran que editar la Wikipedia», dijo Azzam. Desde entonces, la Facultad de Medicina de la UCSF ha incorporado una tarea de edición de Wikipedia en un curso básico obligatorio para todos los estudiantes de medicina. La tarea se enmarca en una parte del plan de estudios diseñada para fomentar la identidad de los estudiantes como médicos que encarnan un «hábito mental de investigación», que se define como una «práctica que es difícil de abandonar». Se anima a los estudiantes que disfruten de la tarea a que se inscriban en el curso optativo que se centra por completo en la edición de Wikipedia.

Azzam forma parte de una tendencia creciente de profesores que incorporan a sus clases tareas de edición de Wikipedia. En el proceso, estos profesores están dejando de lado viejos argumentos contra el sitio web de crowdsourcing, mejorando las habilidades de alfabetización digital de sus estudiantes y ampliando sus funciones de educadores desde el aula a la sociedad. Pero, aparte de los esfuerzos curriculares para aumentar la facilidad de los estudiantes con la Wikipedia, algunos siguen desaconsejando que la citen como fuente en sus investigaciones.

Cuando alguien investiga un tema en Internet, la entrada de Wikipedia suele aparecer como resultado principal. La plataforma de crowdsourcing es bien conocida por su profundidad y amplitud, aunque también por sus defectos, como la desigual representación geográfica, histórica, de género, racial, de identidad sexual y cultural.

Según Diana Park, bibliotecaria de ciencias de la Universidad Estatal de Oregón, los profesores que dan cabida a la Wikipedia en sus aulas aprovechan la oportunidad de involucrar a los alumnos en conversaciones sobre cómo se construye y se comparte el conocimiento. Su investigación, llevada a cabo con Laurie Bridges, bibliotecaria de instrucción y divulgación y profesora asociada de la Universidad Estatal de Oregón, se basa en sus experiencias a la hora de impartir un curso de dos créditos en la universidad que ayuda a los estudiantes a pensar en la equidad de la información a través de la lente de Wikipedia.

En un curso de edición de Wikipedia, los estudiantes perfeccionan sus habilidades de investigación y alfabetización digital mientras escriben y editan artículos en la plataforma. Los profesores utilizan su conocimiento de la materia para evaluar la calidad de las contribuciones de los estudiantes, al tiempo que hacen hincapié en valores como el intercambio de conocimientos y la diversidad de puntos de vista. Wiki Education proporciona a los profesores recursos y apoyo para la enseñanza y la edición.

Los estudiantes también aprenden habilidades que les ayudan a detectar la calidad de la información en el sitio. El WikiProyecto Medicina, por ejemplo, clasifica los artículos de Wikipedia relacionados con la salud según su importancia -superior, alta, media, baja- y los califica. Estas clasificaciones, tomadas en conjunto, estratifican el contenido del sitio web relacionado con la salud por su importancia y calidad, dijo Azzam. Los estudiantes también aprenden sobre la «página de discusión» de un artículo, donde otros discuten sus méritos.

Los estudiantes que editan artículos de Wikipedia como parte del trabajo del curso a menudo lo encuentran «mucho más significativo que escribir un trabajo que sólo ve su profesor», dijo Park.