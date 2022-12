La Comisión Europea publica un documento sobre el seguimiento de la ciencia abierta

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Opinion paper on monitoring open science, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/382490

El Consejo de Competitividad de noviembre de 2021 colocó el desarrollo de la Ciencia Abierta y la Nube Europea de la Ciencia Abierta (EOSC) como parte de la Agenda Política del Espacio Europeo de Investigación (ERA) para 2022-2024. Para la prioridad de la ERA de profundizar en un mercado interno del conocimiento verdaderamente funcional, la primera acción política es «permitir el intercambio abierto de conocimientos y la reutilización de los resultados de la investigación, incluso a través del desarrollo de la EOSC».