Informe sobre el panorama global de OA, con un enfoque en China

Report Provides Insights Into Global OA Landscape — and With a Focus on China. STM, 2022

Un nuevo informe proporciona información sobre el panorama global complejo y en evolución del acceso abierto, y con un enfoque particular en China. El informe es producto de una colaboración entre la Asociación STM y la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología (CAST) centrada en el intercambio bilateral de ideas y mejores prácticas en la publicación de OA.

Si bien el paso a OA es global, no podemos asumir que todos los países, todas las regiones geográficas se están moviendo al mismo ritmo o que están adaptando políticas similares.

Dado que la publicación académica también es global, los conocimientos recopilados y compartidos en este informe ayudarán a los editores a tomar decisiones informadas mientras sirven a los autores de todo el mundo, y específicamente en China.

Si bien el informe es exhaustivo y cubre una gran cantidad de terreno geográficamente en su revisión de varios modelos de OA basados ​​en países, a continuación se presentan algunas conclusiones principales:

– China también está haciendo la transición a OA y sus organizaciones editoriales están experimentando cambios y desafíos similares a los de las editoriales a nivel internacional.



– Al igual que otros países, China está experimentando la misma tendencia de aceleración hacia OA.



– Los datos sobre artículos publicados recientemente muestran que la ruta dorada OA emerge como el modelo OA más popular en China.



– Más del 60 por ciento de los autores a nivel internacional tienen poca comprensión de los diversos modelos de OA.



– Con la rápida transición global a OA, que implica plazos de publicación acelerados y expectativas crecientes en torno a la inmediatez del acceso, la necesidad de encontrar nuevas formas de garantizar la integridad es mayor.



Los datos de este Informe muestran que la publicación de acceso abierto en China se ha desarrollado rápidamente y China se ha convertido en una parte importante del ecosistema mundial de publicación de acceso abierto. Sin embargo, China todavía tiene un gran potencial en la publicación de acceso abierto, especialmente por su considerable número de revistas científicas en idioma chino.