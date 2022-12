Lectura sensible: Los placeres de la literatura del sur de Asia en la traducción

Bronner, Yigal, y Charles Hallisey, eds. Sensitive Reading: The Pleasures of South Asian Literature in Translation (Edition 1). University of California Press, 2022.

¿Cuáles son los placeres de la lectura de traducciones de la literatura del sur de Asia y qué se necesita para disfrutar de un texto traducido? Este volumen ofrece la oportunidad de explorar estas cuestiones al reunir un conjunto de nuevas traducciones de David Shulman, destacado estudioso de Asia Meridional. Las selecciones traducidas proceden de una variedad de lenguas, géneros y periodos de la India, desde el clásico hasta el contemporáneo. Las traducciones van acompañadas de breves ensayos redactados para ayudar a los lectores a participar y disfrutar de ellas. Algunos de estos ensayos aportan información de fondo para mejorar la lectura de la traducción, mientras que otros sirven de modelo para ampliar la apreciación de forma comparativa y más amplia. En conjunto, las traducciones y los ensayos que las acompañan constituyen una guía esencial para las personas interesadas en la literatura y el arte del sur de Asia.