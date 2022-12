Medios de comunicación y educación en la era digital: conceptos, evaluaciones, subversiones

Stocchetti, Matteo, ed. Media and Education in the Digital Age: Concepts, Assessments, Subversions. Peter Lang International Academic Publishers, 2014.

Este libro es una invitación a la participación informada y crítica en el debate actual sobre el papel de la tecnología digital en la educación y una introducción exhaustiva a las cuestiones más relevantes de este debate. Tras una primera oleada de entusiasmo sobre las oportunidades emancipadoras de la «revolución» digital en la educación, las últimas contribuciones invitan a la cautela, cuando no al escepticismo. Esta colección rechaza las interpretaciones extremas y establece un marco conceptual para el cuestionamiento crítico de este papel en términos de conceptos, valoraciones y subversiones. Este libro ofrece herramientas conceptuales, ideas y reflexiones para seguir investigando. También proporciona motivación e información para fomentar la participación activa en los debates y la política, y anima a profesores, padres y alumnos a tomar parte en la elaboración del futuro de nuestras sociedades.