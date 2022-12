Las bibliotecas de Vancouver prestan monitores de dióxido de carbono para comprobar la calidad y los niveles de virus en el aire

News ·, Akshay Kulkarni · CBC. «Carbon Dioxide Monitors “flying off the Shelves” after 2 Metro Vancouver Libraries Stock Them | CBC News». CBC, 3 de diciembre de 2022. .

Los monitores de dióxido de carbono «vuelan de las estanterías» después de que dos bibliotecas de Metro Vancouver. Dos bibliotecas de Lower Mainland, entre ellas la de West Vancouver, han tenido una gran demanda de estos monitores desde que empezaron a prestarlos el mes pasado.

Los diminutos monitores, diseñados por la empresa letona Aranet, se actualizan con la cantidad de dióxido de carbono en el aire cada pocos minutos, medida en partes por millón (ppm).

El dióxido de carbono no sólo es una medida de la calidad del aire interior, ya que se ha demostrado que la mala calidad del aire influye en los resultados del aprendizaje y la actividad cerebral, sino que también puede ser un reflejo de la cantidad de aerosoles infecciosos en el aire, lo que es especialmente importante teniendo en cuenta las enfermedades transmitidas por el aire, como el COVID-19.

Por ello, la West Vancouver Memorial Library (WVML) y la North Vancouver District Public Library (NVDPL), ambas en la costa norte de Metro Vancouver, empezaron a tenerlas a principios de noviembre.

«Este es un ejemplo perfecto de cómo podemos responder a nuestra comunidad», dijo Michelle Yule, jefa de cobros del WVML. «Oímos que la gente pedía monitores de CO2 y, obviamente, creo que eso se debe a la pandemia del COVID-19 y a la mayor concienciación sobre la calidad del aire.

El WVML y el NVDPL disponen de nueve y 15 kits de dióxido de carbono, respectivamente, empaquetados en maletines con instrucciones. En North Vancouver, la demanda fue tan alta que la biblioteca tuvo que duplicar el número de kits disponibles después de las primeras semanas.

Además de los monitores de dióxido de carbono, la WVPL también ha comenzado a prestar lámparas de terapia de luz para quienes padecen el trastorno afectivo estacional.

Yule afirma que la variedad de artículos no relacionados con los libros que se ofrecen en las bibliotecas públicas -desde iPods hasta kits de aprendizaje de idiomas e instrumentos- demuestra hasta qué punto sirven al bien público.